那是他第一次知道，那個帶著搖把和喇叭的木匣子叫做留聲機。以後他就不再隨便動留聲機的搖把了，只是好奇地站著，仔仔細細地看著留聲機，琢磨那些好聽的聲音是怎麼傳出來的。不知從什麼時候開始，他喜歡上了那些美妙的旋律。應該是在他不到十歲吧！父親請了一個家庭老師教他彈鋼琴，那時母親早已去世。

大概讀中學時，一個周末他回家，照例去聽音樂。他打開紫檀木桌子下的一個小櫃子找唱片，無意中發現一張用紅色天鵝絨布包裹著的唱片。那是他第一次聽到《天鵝之歌》，那旋律、那歌聲，彷彿從天邊飄來的一粒種子落進心田，瓷瓷實實地扎下了根。特別是那首小夜曲，聽過一次，從此便如醉如癡。

不記得過了多久，應該是秋天，天已經有些冷意了，銀杏樹上的葉子黃得透亮，天上的大雁成群結隊地往南飛去。當他回到家急不可耐地再一次聽這張唱片時，父親正好回家，面色隨即大變，生氣地一下子關了唱機。

後來還是姑姑悄悄告訴他，他的母親生前最愛聽《天鵝之歌》。母親去世後，奶奶總嘮叨這首曲子不吉利，因為母親有段時間曾經天天聽。

「怎麼可能第二胎還會難產而死。」他記得奶奶總是重複這句話。母親去世時，還不到三十歲。

不過後來父親再未阻攔過他聽這首曲子，他也盡量選擇父親不在家時才聽。自從知道《天鵝之歌》曾經是母親的最愛之後，他恍然大悟了自己為何對這張唱片一聽鍾情，且情有獨鍾，便愈發喜歡了。

彼時，他年少，並未將《天鵝之歌》與愛情聯繫起來，而僅僅是把它當作與生母之間的感情聯繫。似乎要在每一個樂譜、每一句歌詞裡，尋找母親留下的痕跡和味道。

十八歲那年，他輕鬆考入北京 大學地質地理學系。那時父親早已棄武從文，在省城一所中學當了校長。

說起父親的從軍，其實是一個意外。父親早年畢業於北洋大學，專學機械製造。最開始在閻錫山晉綏軍的兵工廠任職工程師，後來擔任過教官。父親大學畢業後，沒有留在天津，而是回了故鄉山西，其中一個很重要的原因是因為爺爺。爺爺早年曾留學日本 ，後來一直在晉綏軍的兵工廠任職，據說曾經一度做到了總工程師的位置。戀鄉愛鄉的爺爺竭力鼓動父親回晉報效故土。爺爺一直是文職人員，據說他拒絕軍銜。

全面抗戰爆發後，不知為何，父親稀裡糊塗地就當了一個團長，官職上校，率領部隊駐紮陝西。對於這段經歷，父親一直諱莫如深，從未對他和弟妹們提起過。這是一個祕密，被父親帶進了墳墓，也成了他和父親以及他們一家在歷屆運動中的一枚不定時炸彈。

父親的部隊駐紮在陝西郊區，他五歲左右時，母親在一次難產中死亡。不久父親便續了弦，之後弟弟、妹妹相繼出生。繼母帶著弟妹們，隨軍跟著父親住在鄉下軍營。他則住在姑姑家，在西安城裡開始讀書。

抗戰結束後，父親不再擔任團長一職，改任教官。1949年後，父親擔任中學校長，一直到文革爆發。

北大讀書期間，他認識了外文系的一個女孩舒拉。舒拉來自哈爾濱，父母年輕時曾留學蘇聯，一度隸屬於共產國際，特別崇拜和喜歡蘇聯，便給她起了一個具有俄羅斯 風情的名字。舒拉活潑熱情，能歌善舞，他們一見鍾情。

在學校的新年聯歡會上，舒拉用中俄雙語演唱的俄羅斯歌曲〈莫斯科郊外的晚上〉，風靡全校。他則喜歡西洋樂曲，特別喜歡舒伯特的《天鵝之歌》，尤其是其中那首著名的小夜曲，應該來自於母親的血脈相承。

月下的夜色，淡如輕煙。未名湖的水波溫柔蕩漾，空氣中瀰漫甜膩膩的味道。舒拉拉著他的手，眼神迷離、笑容甜蜜，輕啟朱唇，歌聲悠揚。

我的歌聲穿過深夜

向你輕輕飛去

在這幽靜的小樹林裡

愛人我等待你

皎潔月光照耀大地

樹梢在耳語

樹梢在耳語

沒有人來打擾我們

是的，那夜，未名湖邊安靜極了。湖邊山坡上的樹梢在風中耳語，沒有人來打擾他們。

舒拉用那銀鈴般的聲音，感動他充滿溫柔和愛情的心。

來吧親愛的

願你傾聽我的歌聲

帶來幸福愛情

那時，他年輕，以為愛情就如歌中吟唱的那樣，風清、月明、美好、甜蜜。

留聲機，留聲機。他訥訥自語。

「爸，您想聽小夜曲嗎？我給您放。」耳邊傳來女兒的聲音。

他再一次從夢境中清醒。其實他並不清楚剛才究竟是夢境，還是回憶？抑或只是潛意識裡的半夢半醒。

他搖了搖頭，意思是不必了。（三）

➤➤➤天鵝之歌（二）