她的不養之責，因發自內心的懺悔一筆勾銷：「我已得到主的寬恕，又何必在乎世俗眼光？」

我問她想不想孩子，她聳聳肩，說主自有安排。完成使命的她，定期為孩子禱告即可，隨後，她給我一個欣慰坦蕩又自豪的微笑──自身多少過錯，只須懺悔，便能夠換來清白；他人多少災難，只須祈禱，便等於送出支援。心境的澄澈，來源於為奇蹟堅持不懈的祈禱，因為「自信的話語攜帶神力，抓牢《聖經》中的應許，哪怕斷章取義，你所祈求的，也是主的旨意」。難怪主備受擁戴，信徒憑藉巧舌如簧，死後自會直升天堂。

天堂是為誰設計的呢？如果天堂不過是高處的人間，那麼多少年來，它被多少藝術家用多少極端詞和抽象詞謳歌的模糊地帶，又有什麼憧憬價值？學畫多年，我仍舊無法體會留白之美，覺得那不過是藝術家懶惰的託詞。且不說浪費的玉版宣，腰斬的傳奇，一個想像力匱乏的藝術家，有什麼資格授權觀賞者想像力？

在希臘，我迷上了手工陶瓷，盤器瓶罌繪滿曼陀羅花紋，月支藤和四葉草密密叢叢，環環相扣，小小葉片的心形線條千迴百轉。置身於每個細節都蘊含情節的視覺迷宮，很容易忘了起點，也忘了終點，惟沿著自以為正確的路線兜圈子，殫精竭慮。情感論壇上有個話題：哪個時刻，你不再執迷不悟？有個回覆令我哀傷：

我喜歡的他對我說：「妳最吸引我的地方，是妳的獨立堅強，我討厭慣個公主。」後來，他選擇了小鳥依人型的她。面對我的質問，他百般驚訝：「我喜歡妳的獨立堅強。但我喜歡她，也願意慣著她。有錯嗎？」（八）