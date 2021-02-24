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紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

夏天沒有過去（一一）

孫愷愉

我等著牠回來呢！一看從另一個方向，來了貌似是另一隻螢火蟲。

「請說。」

「你不是剛剛和我談話的螢火蟲吧？」

「不是啊！不過你們的談話內容我都知道。」

「你聽到啦？」

「任何一隻螢火蟲說話，所有的螢火蟲都聽得到。」

原來螢火蟲沒有悄悄話。但是我和牠們說話，對我來說還是悄悄話。

「天這麼黑，你們都是怎麼看路的？你們是給自己打燈嗎？」

「不是啊！你說的燈不是用來看路的，那是用來找對象的！」

「哦！」我抓抓頭，有點不好意思。

「你看不見不是因為天黑了，而是因為你太著重於眼睛的功能。」

「哇！好形而上啊！」我有點訝異，因為螢火蟲貌似已經看穿我下一個問題，就是我為什麼沒法在黑暗中穿梭自如。

「很簡單啊！眼睛是有限的，視覺是無限的。」螢火蟲很輕鬆的樣子，說完飛走了，又輪到另一隻飛過來。

「你們好友善啊！我很感動。你準備繼續和我交談嗎？」

「既然你邀請我們來，我們就來啦！你是不是有點害怕？因為我們能聽到你在想什麼？」

我不想回答，因為我確實有點害怕。

「你有什麼祕密，怕我們知道嗎？你覺得我們會對你有意見嗎？」

我還是不想回答，因為螢火蟲說的都對。

「其實你早就沒有祕密了。既然我都知道，還算什麼祕密呢？」

「哈哈哈！」我忍不住笑出來。

「我也沒什麼意見。倒是你對自己有很多意見。」

「哈！是的、是的，多謝指教。」

眨眼的瞬間，和我說話的螢火蟲又換了一隻。

「你們人類以為身體再靠近，只要不告訴別人心裡想什麼，就沒人知道，就很安全。」（一一）

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