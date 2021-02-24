施諾夫皺了皺眉頭，在心裡思忖，這簡直不可思議，準是有人指點迷津，像點穴一樣把「阿甘」點醒了。

朴承碩和葛桐幾乎同時發現了阿倫身上明顯的變化，那件分辨不出顏色的破舊襯衫不見了，阿倫也穿上了流行的灰藍格子休閒衫，包裝的印痕都還沒有熨平。那雙歪歪扭扭的運動鞋也退休 了，腳蹬棕色休閒皮鞋的阿倫，走路的姿勢都不一樣了，很有些昂揚的意思，反正不再是深一腳淺一腳的了。

每天走進辦公室，阿倫必定先到祕書珍妮的前檯站上一會兒，珍妮會極其耐心地聽他訴說昨天的故事。阿倫的記憶存儲似乎只能停留一天，對他來說，只有發生在昨天的事才是鮮活生動的。

他的地下室化學實驗又有了新進展，如今阿倫只關注身邊的事，比如飲水和食物，對大氣污染他早就失去了興趣。是一篇《時代》周刊的文章讓他倒了胃口，終於意識到人類活動對於大氣層結構的改變，可以忽略到不計，那麼什麼全球氣候變暖、什麼綠色能源，都不過是忽悠。

珍妮照例會問他晚飯吃了什麼，若在從前，這麼隱私 的話題一定會讓他反感。可問話出自珍妮之口，卻像在他心頭撓癢癢似的，叫他頗感快活。他忙不迭地彙報一番，連飯前的酸黃瓜和飯後一杯英式紅茶，都如數家珍地一一道來。

珍妮也不多言，只是會心一笑。阿倫目不轉睛地盯住她的笑臉，驚奇地發現這女子的腮邊居然有一對酒窩。他揉揉眼睛，定了定神，也低頭笑了。

施諾夫剛好走進辦公室，不早也不晚，來得正是時候。阿倫的笑便僵在了臉上，他悻悻然地走回自己的格子間。（五）