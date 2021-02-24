趙梅英／圖

經人介紹認識了妻子，妻子根正苗紅，工農幹部家庭出身，彼時是紡織行業的標兵，據說紡紗的速度全省第一，無人能及。最初他是不情願的，姑娘人很樸實，長相也過得去。就是說話粗聲大嗓門，一驚一乍的，有點讓他受不了。據說這是紡紗女工的職業病，因為音量必須高過轟隆隆的紡紗機的緣故，久而久之就養成了一出口說話，都像在喊口號，或者說類似吵架。

介紹人是他大學一個教研室的老牌右派，至今還戴著帽子。私底下對他說：「你，一個畏罪而自絕於人民的國民黨 上校的兒子，一個出生於剝削階級家庭的臭知識分子，還是剛剛摘帽的右派。你想想看，所謂的五類分子裡除了壞分子這一項，你占了幾類？而人家姑娘呢，父親是部隊轉業的保衛幹部，貧下中農出生，全省標兵。人家都不嫌棄你。你還挑揀什麼？」

是啊，還挑剔什麼，還想找什麼樣的呢？他也問自己。可以彈奏蕭邦的〈雨滴〉，演唱舒伯特《天鵝之歌》的舒拉嗎？他知道斷然不是的。最起碼喬治桑還陪伴疾病中的蕭邦，在地中海馬爾他島的漏屋裡，度過一段艱難時光。可舒拉呢，自己被做為右派批鬥，文革中掛著高帽四處遊街的羞辱裡，舒拉又在哪裡？

自從大學期間被戴上右派帽子，舒拉迫於父命，就與他斷絕了關係。據說大學一畢業，舒拉就遵從父命，嫁給一個部隊的團長了。他輾轉聽到舒拉結婚的消息時，文革的火焰燒得正旺，彼時父親終於不堪忍受紅衛兵小將們連軸轉似地批鬥，從三樓的陽台跳了下來，沒有死成，卻摔成重傷，又延誤了醫治時間，變成殘廢，最後被送到鄉下老家。繼母被困城裡，接替父親繼續接受批鬥。父親孤身一人住進久未住人、四面透風的祖屋，在寒冷和孤獨中離世。

彼時他右派的帽子上，又莫名其妙地加上了許多帽子，壓得他頭重腳輕，晃蕩在生與死的邊緣。無數個更深人靜的夜晚，他依舊哼唱著小夜曲，站在幽靜的小樹林裡，等待著愛人。樹梢依舊在耳語，而他等來的不是甜蜜的愛情，而是愛人結婚的消息。死亡了的愛情，猶如另一頂帽子戴在頭上。他記得他曾經恨恨地自嘲：帽子夠多，再多一頂又何妨？

三十三歲那年，他終於結婚了。一年後，女兒出生。天使 般的女兒為他的生活帶來了希望。

「閨女，幫你爸爸洗洗眼睛。」他聽見妻子對女兒說。奇了、怪了，一向粗喉嚨、大嗓門的妻子為何變得如此斯文，說話輕聲細語的。

他沒有聽見女兒說話，但是眼睛部位一絲涼涼的感覺，他知道那是女兒用水洗他的眼睛。

「丫頭，爸爸的眼屎很多吧？」他問。

「不多，爸爸。比我小時候少多了。」女兒的聲音出奇的低，像細小的蚊子。他笑了，是的，女兒小時候極易上火，一上火，便布滿眼屎。經常是一大早醒來就哭著喊：爸爸我眼睛瞎了，什麼也看不見了。他便用清水把眼屎洗淨。

如今，女兒也開始為他洗眼屎了。看來，他真的是老了。確實，他老了，女兒出生的時候，他差不多三十五歲了。如今女兒已經四十五歲了，他已是八十歲的耄耋老人了。

「爸爸，你可以睜開眼睛了。」女兒說。

他睜開眼睛，依舊灰濛濛一團，迷霧一般。

「閨女，你到底給我洗乾淨了沒有啊？怎麼還看不清呀？你們怎麼不開燈，是停電了嗎？」他有些失態，口氣不免僵硬了一些。

女兒沒有說話，妻子也沒有說話。

周圍死一般的寂靜。

他睜大眼睛，眼屎依舊，這個女兒，真是靠不住，連個眼屎也洗不乾淨。他再次揉揉眼睛，越發模糊。隱約可見影子在晃動，估計是女兒和妻子。

「沒洗乾淨。」他提高音量對著女兒吼道。

他知道自己沒有資格朝妻子吼叫。在女兒兩歲的時候，他和妻子就分居了。

真是老了，喊了一句，體力便透支。他累極了，眼睛一閉，慢慢又沉入夢鄉。耳邊依舊響起熟悉的旋律，樹梢在耳語、樹梢在耳語……只是不再是舒拉的聲音，而是那個老舊的留聲機裡傳來的。哦，對了，留聲機，我的留聲機。他喃喃自語。

2

從有記憶以來，留聲機就一直放在家裡客廳一張紫檀木桌子上。桌子上鋪著一塊絳紅色的天鵝絨布。淺棕色的木匣子，匣子的後面伸出一個張開的巨大的喇叭，是銅質的，發著亮晶晶的光澤。

匣子的旁邊有一個可以搖動的把手。記得他第一次去搖那個搖把，就被父親喝斥一番。那似乎是父親第一次罵他，那時母親還健在，把他抱在懷裡，告訴他不要亂動留聲機，很貴重的東西。（二）