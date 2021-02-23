夏天沒有過去（一○）

螢火蟲大概是不小心撞到我的，不過我還是覺得這是一個親吻。

那天夜裡，我突然開始聽得見螢火蟲說話。起先只是細小的喳喳聲，模糊不清，後來成了有字有句的語言。

我停下腳步，靜靜地站在那裡，逐漸就聽懂了。

「謝謝你昨天救了我！」螢火蟲說。

我這才想起，昨天晚上有一隻螢火蟲不小心飛進屋裡，我費了很大的勁，才把牠引回戶外。我把屋子裡的燈都都關掉，打亮一個手電筒，設法讓螢火蟲跟著我走。牠似乎明白我的意思，跟著我飛，翅膀的顫動嗡嗡作響。

我領著牠走向出口，然後開門帶牠出去。回到草叢中，牠又自由自在地飛翔、閃爍，點綴著夜晚的風光。

「莫非你是那隻曾經被關在屋裡的螢火蟲？」我問。

「正是。」螢火蟲說。

「你好！」

「我想問你，那天為什麼要救我？」

「我聽見你在叫啊！」

「我的叫聲只是幫助你發現我在哪裡。但你怎麼就想到去拿手電筒、關燈，帶我出來呢？」

「我覺得有個聲音在指示我，我就按照指示做了。」

「你知道那個聲音從哪裡來嗎？」

「不知道啊！不過我覺得聽它的沒錯。」

「好了，我問完問題了。回見！」說話的螢火蟲就這麼消失了。

灌木叢間一閃一爍的有好幾隻螢火蟲，我不知道剛剛和我說話的是哪一隻。

後來，我每天晚上出去倒垃圾，都會聽聽螢火蟲有沒有在說話。我發現只要專心聽就聽得到，用心聽就聽得懂。

「你好！需要幫助嗎？」一隻螢火蟲飛了過來，非常有禮貌地問。

「我想問你一些問題。」我提出要求。

「好啊！希望我能幫助你。」螢火蟲說完就飛走了。（一○）

➤➤➤夏天沒有過去（九）