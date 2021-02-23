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阿倫跑得快（四）

舒怡然

聽不懂沒關係，阿倫本來就不在乎別人的感受。他活在自己的小天地裡，享受的是另一種心滿意足。

2008年總統大選進入白熾化狀態，平素一向不關心政治的阿倫，也開始心急火燎，每天都念叨著：「不成、不成，要是綠色能源真的折騰起來，我手裡的那些能源股可就全泡湯了。」

見他這麼當真，大鬍子吉米就開玩笑說：「別急啊！阿倫，不管誰進白宮，咱們還不是得照樣燒汽油開汽車嗎？綠色能源那是五十年以後的事啦！」

阿倫眨眨眼，將信將疑。

綠色能源成沒成氣候那是後來的事，道瓊指數可是不講情面的，眼見著阿倫十幾年的心血之勞，十幾天之內便蒸發了。他認定是08害了他，是綠色能源毀了他，不然怎麼會跌得那麼慘呢？

阿倫沒走幾步，便聽到背後有人喊他。「阿倫，請等一等，你的午飯還沒拿呢！」珍妮急急忙忙追出來，她手裡端著盒飯。

阿倫停下來，愣愣地看著珍妮，見她滿眼憐惜。他接過飯盒，轉身繼續朝前走。走了幾步，他猛然停住，回頭衝著珍妮的背影高聲喊道：「謝謝，珍妮！」

珍妮也回過頭，一臉吃驚狀。進公司五、六年了，阿倫這是第一次叫她的名字。怎麼回事？怪人一旦不怪了，也會讓人心驚肉跳的。

3

最先覺察出來不對勁的是施諾夫，莫非阿倫出了什麼問題，不然怎麼會對他的指令連聲說不，這可不是好兆頭。

施諾夫還是照舊丟給阿倫一紙令箭，阿倫慢騰騰地抬起頭，衝他擠擠眼，沒去抓那張紙，而是把兩手一攤，嘴裡輕輕咕噥著「so what」，一副明知故問的姿態。（四）

➤➤➤阿倫跑得快（三）

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