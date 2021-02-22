那件衣服他本是準備燒掉的，可他環顧四周，這才意識到她一直不想自己在這裡過夜的原因，是這屋子裡充滿了關於他的東西，他根本不用費力去尋找任何關於那個男人的身分信息。她的衣櫃、抽屜裡就是一個個以他為主題的博物館 。他在那一刻感到了巨大的羞辱。發現T恤衫的裁邊裡夾著一根看起來像是男人的頭髮時，他覺得自己是可以復仇的。

他把那根頭髮放在了她的右手裡，然後他把那些她收集的、關於那個男人的所有東西全部帶走，離開了那裡。走之前，他用她的手機 給自己的手機發送了視頻邀請，並在開車上路的半個小時後，用自己的手機掛掉了視頻通話。第二天的會是在下午的兩點。他一刻也沒停，終於在一點四十五的時候，趕回了酒店。

那些關於那個男人的東西，被他帶回家裡細細研究。之所以沒有把它們留在現場，是不希望警察 那麼快就找到他。否則，警察很快就會證明他的清白，自己也沒有機會在警方介入前找到他、觀察他，親眼看看他到底哪裡高人一等。

他的做法並不高明，被人識破只是遲早的事。而他使的這個計，也不一定會成功。可他太想報復那個男人了，哪怕能給他的生活裡帶來一點麻煩、一點困擾，這都能讓自己好受一些。

我又自怨自艾了。他憤恨地想。道理他都明白，正確的路該怎麼走，他也知道，可他還是決定從G城逃走。下一站要去哪裡，他自己也不知道。

天已經黑透了，萬籟俱寂。他深呼一口氣，一頭扎進這黑暗裡。很快的，他就和這黑暗徹底地融合在一起了。（全文完）