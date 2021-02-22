顏寧儀／圖

「哦，沒有問題，我這就打電話問一下。」珍妮抬頭看一眼阿倫，似乎並不介意他魯莽的問話，她抓起話筒。

「龍蝦糊炒飯不帶醬油，可以嗎？」

「蝦？有蝦就成。」阿倫咧嘴笑了，像孩子一樣開心。

「不過得多加兩美元。」珍妮補充了一句。

本來已經轉身離開的阿倫，猛地回過頭來，「你說什麼？要我加錢？」

珍妮急忙指了指老闆辦公室，「不，不，是要他來付的。」

阿倫這才放心地走開。

他回到座位上，從褲袋裡掏出一張洗手間拿來的廁紙，覆在鼠標上，然後才小心翼翼地抓起鼠標。

這套近乎潔癖的動作是有確定指向的，他的左鄰右舍──韓國人朴承碩和中國人葛桐，這兩人令他頗為不安。他們說話的語調和臉上的表情，都讓他感到陌生。

這時他便無來由地懷念起之前離開的大鬍子吉米，還有當過兵的里奧，那時他可是把這兩人當成競爭對手的。兩個亞裔 替代了吉米和里奧，競標的靶子消失了，他應該高興才對，可他卻感到更加沮喪。眼見施諾夫走馬燈似地換人，熟識的面孔越來越少。在高中甚至大學時代，他從未想像過世界會變成這個樣子，也無法讓自己喜歡這些越變越離譜的事情。

「哼，多元化、多元化，見你的鬼吧！」他忍不住在心裡暗咒。阿倫的智商果然不低，他看出了老闆的思路──成本與利潤是成反比的，多元化不過是塊遮羞布。

阿倫朝左邊看了一眼，葛桐正埋頭對付一盤子陶將軍炸雞塊（General Tao，美國 中餐館的一道菜品），那麼油膩的東西，怎麼嚥得下去？他心中暗想，雖然他可以不眨眼地一口氣吃下幾個油煎牛肉餅。他從來沒進過中餐館，除了不習慣濃重的醬油味道，還有那彆腳的筷子也令他窘迫。在阿倫眼裡，只有閃亮的刀叉才是正兒八經的餐具，可用這些家什對付中餐，顯然是不倫不類的。

阿倫把臉轉向右邊，剛好撞上朴承碩的目光，他急忙躲閃開。真受不了這位韓國小帥哥高傲的眼神，他本能地有點發怵。到底是首爾出來的富家子弟，穿著打扮、舉手投足都顯得與眾不同，筆挺的西服套裝，每天都不重樣，與之配色的皮鞋，柔和低調不搶眼。服飾到了這個檔次，簡直無可挑剔。

這一切在阿倫眼裡算不了什麼，他的思維裡恰好沒有攀比這根筋。他只關心美國的事，如果不是身邊坐著這麼兩位亞裔同事，他斷然不會去遐想世界的另一端是個什麼模樣。

「為什麼不考慮買進新能源股？」朴承碩衝葛桐說，交流炒股經驗是他們常聊的話題。

「不敢冒進，歐巴馬要是不能連任，還不得跌死。」葛桐回道。

「順理成章，有啥好懷疑的，不連任才是怪事……」

朴承碩的話還沒說完，阿倫呼地一下就站了起來，盯住韓國小哥的臉，半天才吐出來一句：「辦公室不宜談政治，你懂不懂？」

朴承碩白了他一眼，「哪兒有這樣的規定，難道這裡不屬於言論自由的美國？」

阿倫不甘示弱，「公司有法規，不信你去問施諾夫。」

「好了，別爭了。」葛桐的聲音弱弱的，生怕把事情鬧大。

「真是莫名其妙，別人談股票，與你何干？」朴承碩不以為然。

阿倫瞪著他，沒再說話，氣鼓鼓地逕直朝門口走，嘴裡不停嘟囔：「哼，能源股、能源股，再也回不來了……」門在他身後「砰」的一聲關上了。

能源股是阿倫的心痛，他的氣惱不是無緣無故的。自認為是炒股的行家，連華爾街投行的高級操作手他都不屑一顧。伊拉克戰爭之後，油價 漲瘋了，投資專家們也搖旗吶喊，說原油價格會一路飆升到兩百美元一桶，連魔鬼聽了都咂舌頭。

很多人不信，可阿倫信了，他把賭注全部押進了能源股。初戰得利，賺得盆缽盈滿，數錢都嫌來不及。

那時他逢人便說：「嗨，能源股又漲了，等著分紅吧！」沒頭沒腦這麼幾句，誰能聽得懂。（三）