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無關欺騙（五）

胡剛剛

的確，我預料他會讓我失望，但沒料到失望來得如此迅猛。誰叫他不備而戰，不戰而敗，誰叫我鬧鈴設得太早，不給自己多留點做夢的時間。

奇怪的是，本應爆發的時刻，我選擇了沉默，選擇了默許的假象下用來自虐的鈍器。我裝作若無其事，像懷抱儲蓄罐的乞丐，眼看罐體裂紋蔓延，卻還往裡投擲僅有的硬幣。推遲心碎不能維持幸福，只能延長痛苦，只能，醞釀更大的心碎。

撤離

我想，大概那時，我還沒死心吧！

我騙自己，一次是失誤，我的敏感誤判了他，我沒有他不忠的證據，他需要更多機會。於是我一次次旁徵博引，暗示他取悅我的方式。他一次次採集我的暗示，釀造他的柔情蜜意：「下次帶妳去XX餐廳，吃那兒的招牌菜」，他的重音是「下次」。「等有空，我們一起去XX玩」，他的空沒少有，我的等等不來。

他看到我瀏覽購物網上的手鐲，當即拍照，叮囑我不要買，他要買了送我。我不以為然，等他走後照常下單，但心中的期盼並未熄滅。轉眼數月過去，他看到我戴著那款手鐲，連稱精緻，問我為何不告訴他，讓他給我買。

他說忘不了初見那天我穿的綠裙子，可我沒有綠裙子，連綠花紋的裙子都沒有。「我給妳妳要的一切。」──他是否念誦咒語，讓我在希望頻頻落空後，對未來抱有更大的希望，依賴於他的蠱惑？他是否勝算在握，變換過錯，欲以我的忠誠度做保障，測量我涵養的極限？或者事態並不複雜，我的段位不足以迫使他提升自我約束力，並施展更高明的招數。心不在焉，不過是他健忘症的部分體現而已。

當欺騙氾濫，真誠也被貼上贗品的標籤，人們之所以用「善有善報，惡有惡報」的說辭聊以自慰，是因為現實總與期望背道而馳。（五）

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