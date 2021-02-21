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夏天沒有過去（八）

孫愷愉

誘惑是一種欺騙，沉浸在痛苦中的人卻往往察覺不出誘惑的陷阱。但是非要把一個沉睡的人弄醒，對他來說可能會產生巨大的驚嚇，而且對他毫無幫助。

這時候，只能在耐心等待的同時，先減輕他的恐懼和痛苦，讓他得到關照。

最終，每個人都會醒來，但是只要我們尚在紅塵的夢裡，我們就只能為彼此減輕噩夢帶來的痛苦。每種誘惑都是陷阱，每個誘惑也都是釋放自己的機會。假如我們能看穿誘惑，它就再也沒有力量影響我們。

紅燈區好像放大鏡，向我展示一個從來沒有發生的過去。大家正在做的事情，哪一件不曾在我的幻想中出現過呢？這裡沒有聖人，也沒有罪人，每個人都是其他人的另一個自己。

每一刻都不斷成為過去，當我們用新的眼睛重新審視過去時，會發現過去的一切都觸碰不到現在的我們。這是一種釋放，釋放的不僅是現在，也是未來，因為未來的每一刻，都不再被過去的陰影束縛，只是此刻的延續。

在燈紅酒綠的包圍中，我感到格外的平靜。我意識到，每個人都是無辜的。每個人都在煎熬中盡力而為，無論他們看起來堅強還是軟弱。外表具有太大的迷惑性，容易迷惑內心已經迷惑的人。在某些人的眼中，阿姆斯特丹是一個罪惡之城，在另一些人眼中，它卻是溫暖的避難所。其實，每個人看到的都是自己的內心狀態而已，阿姆斯特丹和所有的人一樣無辜。

我緩慢地走回火車站旁邊的旅館，享受著自己「答答答」的腳步聲。晚上十點鐘，天還是有點亮。大概是因為荷蘭靠近北極，現在是夏季，今天又天氣晴朗吧！

住在火車站旁邊很方便，只是從早到晚都有各種聲音傳進房間。最多的是火車進站、出站的聲音，然後是電車、遊客、渡輪。（八）

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