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追尋（一一）

桑文鶴

7

聽到信落入郵筒的聲音以後，翁葉丘知道自己不能再在傾鎮待下去了。他見過了那個男人，他完成了一場私人的復仇，剩下的時間，都要用來開始真正的逃亡了。

他講給那男人聽的故事，大部分都是真實的。只有一小部分，一些決定人物命運、故事走向的部分，他改成了自己的版本。他覺得，原本應該是這樣的版本。

從一開始，他就非常了解那個男人。因為每到傷心、賭氣、惆悵、失落、憂鬱、茫然的時候，她就會在他的面前提起他。她提起他的愛、他的好，他寬寬的肩膀，他總是染著顏料的手和他指尖淡淡菸草味道。

一開始他忍著，他知道她有情緒方面的疾病。他抱著她，看著她吃藥、看著她好起來、看著她哭著向自己道歉。可沒過多久，一場霏霏的梅雨天，就能把她體內的那個鬼魂給勾出來。

那個夏天，他去出差。走之前，他讓她答應，自己會乖乖的、好好的。可第三天，她就不再接他的電話。他開了一夜的車，凌晨的時候終於到了她家樓下。她給他開了門，卻見她穿著一件男士的白色T恤，神情如鬼魅。

她說：對不起，這麼久了，你對我這麼好，可我還是沒能愛上你。我現在身上穿的衣服是他的。每次我一個人在家，我都會忍不住穿上這件衣服，我覺得他還在，還沒有離開我。

她抬起頭，眼神裡有了淚花。就是這淚花激怒了他。這淚花與他沒有絲毫關係，是她為自己逝去的真愛而惋惜、為自己矢志不渝的真情所感動而產生的。就在那一刻，他忍無可忍，越過她單薄的身板，他看到了桌子上的那把水果刀。

清醒以後，他怕極了。擦掉刀柄上的指紋，他把她從那件白色T恤裡剝出來，換上低胸的居家服。（一一）

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