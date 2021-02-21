當然，將結果定義為後果還是成果，取決於當事人失望與否。孩子和大學生無疑失望，但他們更應慶幸，慶幸閃光物是糖紙，不是放射性物質；慶幸歧道指向的是山路終點，不是生命終點。

獨立生活後，我遇到過別有用心的傾心，也遇到過別無二心的分心，那些以假亂真的堅貞，讓我領教了學弟和學長的進化態。多虧前車之鑑，我靜觀其變，即使短兵接戰，也能與之周旋。用情不專稱冠諸多騙局，看似極惡不赦，實則無處不在。忠誠，靠的不是慎獨，是監督。

「我要的東西呢？」旅行歸來一周有餘，他對貝殼隻字未提。我開口時，已難掩慍怒。

「沙灘上沒有貝殼，我找了好久。」他搖頭。

「我告訴過你，我最不能容忍被欺騙。」

「好吧……那裡有貝殼，但都很小。」他繼續搖頭。

「如果沒有大的，就撿個小的──我交代過你。」

「對不起，我讓妳失望了。但這不代表我心裡沒有妳，相反，這說明妳比任何人都重要──我要給妳最好的貝殼，而不是隨便拿一個敷衍妳。」

我看到他眸中的煙塵，凝視時聚成霧狀的眼神，彷彿不費吹灰之力溶解陰險的純真……我怕的結果還是出現了：我的地位，在他的言語中堅不可摧，在他的行動中搖搖欲墜。是否他對我發誓的一刻，就已經想好了圓謊的措辭？是否他覺得藉口來得比他俯身花幾秒鐘撿個貝殼要容易得多？是否他視破誓為常態，我恰好充當了又一位幫他鞏固開脫技能的陪練？

是什麼力量支撐著他，將欺騙進行得如此心安理得？莫非他的不作為是有意為之，礙於當時身旁另有其人？我不知道，我只知道他和別人一樣，不出意料地讓我失望。（四）

➤➤➤無關欺騙（三）