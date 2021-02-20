無所謂，帶走就帶走吧！一個小城裡來的女孩子，心甘情願地陪了他幾年。離開的時候沒要錢也沒鬧大，已經算是有傲骨了。

再有她的消息，竟然就是她的死訊。他那個時候正在日本 參加一個藝術展。他並沒有作品入圍 ，只是沾了一個師哥的光，自己交了錢，組了一個小型代表團去交流取經。那個時候他雖小有名氣，可還是到了瓶頸期，幾個自己頗為得意的作品卻反響慘淡。

更重要的是，他在一次朋友的聚會裡，認識了一個年輕的女孩。從酒吧裡帶她走的時候，他又問了一遍那女孩的年齡。女孩喝得醉醺醺的，說自己一個月前剛剛過了十九歲的生日。第二天早上，女孩終於睡醒，去洗手間裡洗掉了濃妝，他才注意到那女孩年輕得嚇人。

看那女孩的穿著打扮，也不像是平頭老百姓家的女兒。果不其然，沒過兩天，就有人來畫室裡找他，說那個女孩的老爹正在到處找他。又說他們已經報了案，還找了黑幫的人，懸賞一百萬，就要他右邊的那隻胳膊。那隻胳膊上長著他的右手，能畫畫、會做飯的右手，能攬著女孩腰的右手、能在女孩的背後不動聲色地解開內衣搭扣的右手。他怕了，只能跑了。

聽到那個男人G城口音的時候，他一開始是怕的，以為是白道或是黑道中的某一方終於找到了他，可冷靜地聽完了他講的那個故事，他才意識到，那個故事與他沒有任何關係。

學妹被殺的時候，他應該正在飛往日本的飛機上。她的死訊在朋友圈裡炸了鍋，他卻對著代表她名字的那三個字無動於衷。直到看到她生前的一張照片，他才想起來，自己與她，也是有過美好的時光的。（一○）