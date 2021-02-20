顏寧儀／圖

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施諾夫把一頁紙丟在阿倫的辦公桌上，阿倫抬起頭，眼睛從電腦屏幕移到那張紙上。他用左手揉了揉鼻子，發出奇怪的聲音。坐在他旁邊的朴承碩和葛桐不約而同地側目而視，然後相視一笑。其他人也都把臉轉向阿倫，彷彿在期待著一場百老匯 輕喜劇的開演。

阿倫迅速抓起那張紙，把它湊到眼前，使勁瞇起眼睛，連鼻子上的筋肉都給牽連著扭成一團。他衝著那張紙點了點頭，猛地站起身來，把嶄新的筆記電腦往腋下一夾，逕直朝門口走去，赭紅油漆門在他身後倏地一下就關上了。大家先是面面相覷，然後禁不住啞然失笑。

只有坐在前檯的祕書珍妮沒笑，她望著阿倫的背影，眼神盡是憐惜。她轉過臉盯著那些格子間和一張張竊笑的臉，搖了搖頭，無奈地嘆口氣。珍妮是從菲律賓移民來美國 的華僑，她四十多歲，素食主義者，一直未嫁。除了菩薩，她什麼都不信，她臉上的每一道皺褶都透著一種慈悲。

「瞧啊，阿甘接到老闆指令，又跑起來了。」不是叫阿倫麼，怎麼喊人家阿甘？同事們背地裡習慣叫他阿甘，電影 《阿甘正傳》是脫不了干係的，個中原委已無從考證。不過阿倫好像並不在意別人怎麼稱呼他，他活在自己的世界裡，顯得大智若愚，與電影裡的阿甘還頗有些神似的。

走出辦公室的阿倫，穿過長長的走廊，進了電梯間。他不停把那張紙舉起來，貼近了瞅一眼，好像是一份機密文件，錯過了一個字、一個標點，都有掉腦袋的危險。

等出了辦公樓，走在晴朗的陽光下，阿倫便甩開大步，旁若無人地一直朝前。可別人看他，總像是深一腳淺一腳的，一條平平坦坦的路，卻給他走成了坑坑窪窪。平衡身體的移動，真讓他費不少力氣。

不到幾分鐘，他便走到一座紅磚大樓前面，明鏡似的玻璃門映出了他的影子。他停下來看著自己，已辨不出顏色的襯衫黃糊糊的，領口皺皺巴巴；粗布休閒褲，灰不灰、藍不藍的；腳上的旅遊鞋，歪歪扭扭沒個形狀，彷彿剛從撒哈拉沙漠跋涉歸來的樣子。

他揉了揉眼睛，情不自禁地咧開嘴，然後推開那扇玻璃門，眼前頓時豁然開朗。這玻璃門後面竟隱藏著一座十幾層樓高的陽光廳，明燦燦的陽光透過頂層玻璃傾瀉下來，照亮了大廳的每個角落。

阿倫並不覺得新鮮，他每天都要來這裡，早就習以為常。兩名保安中規中矩地站在那裡，腰上都挎著一套真傢伙。他們衝阿倫點點頭，阿倫昂著頭，目不斜視。他把夾在腋下的寶貝，小心翼翼地放到塑料盒子裡，不管走到哪兒，他總要帶著這個寶貝。可無論什麼寶貝，都得通過安檢。

他手裡依然捏著那張紙，有些趔趄地穿過安檢門。警報鈴吱吱地叫起來，阿倫愣了一下，不知所措地站在那裡，不知道該進還是該出。

那個高個子保安走了過來，手裡提著一支探測器，阿倫機械地將兩隻手高舉起來，讓那個黑傢伙在他身上觸來觸去。他有點不耐煩，可還是得忍著。施諾夫給他的這份工作，是為政府合同打工，反恐安保比什麼都重要。

總算折騰完畢，他把筆記電腦重新夾在腋下，腳像踩在棉花地裡似的，搖晃著走進大廳。

阿倫擁有雙碩士學位，一個是物理學、一個是化學工程。可最終他並未能如願去搞科學研究，卻被施諾夫慧眼識珠，搜刮進了他的信息分析公司。不過阿倫還是經常在家裡地下室鼓搗化學實驗，比如測測飲用水酸鹼度和大氣污染指數什麼的，以滿足自我探索的慾望。他誇海口說，除了核反應堆他搞不起，什麼他都願意嘗試一下。同事們也就當笑話聽聽，沒誰把他的話當真。

他在一排排桌子之間轉來轉去，終於找到了角落的位置。這幾乎成了他的專座，可他時常會忘記角落的方位。他把那張紙攤在桌子上，先打開自己的筆記電腦，然後不緊不慢地把密碼輸入系統大電腦。（一）