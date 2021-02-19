百合不想跟這些人擠停車場，她把車停在路邊，在購物中心裡信步。不少商店在門口貼出告示招聘店員，豪華百貨公司尼門馬克斯在招聘資深會計，百合忽然來了興趣，既然來了，就看看有什麼工作吧！會計是她的老本行，過了節就可以上班了。

第二天獨立節，晚上又是雷暴雨 。鎮裡的煙花表演就在他們小區後面的公園裡，從百合家的後院可以看到。百合最後還是決定，請杰生母子來家裡燒烤、看煙花。

燒烤後雨稍微小一點，百合和卡門走到後院，把百合昨天買的小煙火點著玩，隨著導火索帶著火星哧哧作響，杰生興奮得衝出屋子又唱又跳，手裡抓著一隻烤雞翅，「小麻雀，小麻雀！」

卡門一把把他抓回來，不許他靠近正在點燃的煙花。

空氣裡飄著火藥和雨的味道。煙火騰空飛起，鋼藍色、橘紅、金色的閃亮的花在夜空中瀑布一樣盛開，空中還飄著些微的雨絲，照亮了抬頭仰望夜空的百合以及卡門母子，照亮了院子裡的合歡樹、繡球花叢，以及院子盡頭的白色的柵欄，照亮了鄰居家的煙囪和紅色屋頂，照亮了天上飛速移動的雲和雲之間閃爍不定的星星。在那突然眩目的幾秒鐘，整個世界好像都停止了，聚焦在煙花彩色的光裡。

百合看著近旁的杰生母子，自己未出生的孩子以及未做成的母親生涯，如果實現，也就是眼前這對人的模樣吧！她們與自己並無不同。這世界上的孩子屬於所有的人。

她按動電子打火槍噗噗地響，走過去俯身又點起一支煙花。（全文完）