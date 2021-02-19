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追尋（九）

桑文鶴

開始的部分讓他覺得新鮮，中間又覺得絲絲縷縷與自己的某些經歷重疊。可到了最後，又覺得這是純屬的荒誕了。

自己確實是和一個大學時的學妹好過幾年。可他從一開始就明確地告訴她，自己不可能和她結婚，自己也沒有打算和她保持長久的關係。她永遠都是自由的。他說他們倆都要保持自己只是陪伴對方一段路，而最終會分離的覺悟。

她一開始也答應了。他們之間的愛很美好，性也是。在某次歡愛的過程裡，他無意間注意到了她的心跳在右邊。她這才說起，自己是鏡面人。這讓他對她的興趣增長了不少。也許也是因為這個，他們的關係又比他的預期長了那麼一點。她甚至還搬進他的家裡，與他同居了一段時間。

可該來的還是會來。她撞見了他在畫室裡，與別的女孩子接吻。她哭、她鬧，她紅著眼睛，要他的解釋。

他卻沒什麼好解釋的，他說：你想讓我說什麼？我早就告訴你了呀！

他去采風，沒有帶她，一起同去的是藝術系的一個學姊。學姊仙風道骨，和他在野外做愛的時候，也美得像個正在修煉神功的仙女。他那個時候就明白，這世界上的藝術無處不在，他是不可能在同一個地方、同一個女人身上停留太久的。

他回來以後才發現，她已經搬走了，沒有給他留下隻言片語。他有一件白色的棉質T恤衫，他在家的時候常穿。她也很喜歡，尤其是他穿過後還沒來得及洗的時候，她會穿在身上，當睡衣。

他說：我穿過的。

她說：我喜歡你身上的味道。

後來這件T恤他怎麼都找不到了。思來想去，只有一種可能，就是被她帶走了。（九）

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