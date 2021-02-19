阿普航空／圖

望著他具有致幻魔力的雙瞳，我猶豫不決，無法拒絕。他為我量身定做的讚美，像燃燒著香檳色玫瑰花瓣的潮水，在紫雲碧霞的熱吻下，反射出丈量天地的意象。他款款而談時，我不禁猜測，他是我的剋星嗎？我是他的救星嗎？他是我苦苦尋覓的終點嗎？我是激發他文采的繆斯嗎？此起彼伏的囂華中，他像深藏不露的水墨畫師，瀟灑從容，刻霧裁風，擅以涓埃之功，賚我徹夜垂榮。

他偶爾問我對他的評價。我未免尷尬，提醒自己冷靜──相識尚短，評價豈能隨意給出？說好吧，我難受，說不好吧，他難受；說一般吧，我倆都難受，所以我乾脆保持沉默。他不計較，說願意等我，用實際行動征服我，我們一年後見分曉。

倒計時一天天減少，我的喜悅中糅雜著忐忑。我怕日子過得太快，來不及看清他就交出自己。又怕日子過得太慢，不等我交出自己，他就敗給我的考驗。我怕考驗他，但是，直覺告訴我，我必須考驗他。

「我下周去拉戈島，那裡擁有全世界最純淨的海水，就像妳純潔的心。」他看著我，神情落寞，「可惜沒有妳同行。」

「給我撿個貝殼吧！如果……」我想起造訪過的普吉島，貝殼不及拇指大，全部掩於沙層下，不定睛數秒無法探測到。不忍為難他，我不自覺降低了考題難度，「如果沒有大的，就撿個小的。不漂亮也沒關係。」一個我準備用心對待的人，我只想知道，他是否如其所言般珍視我。

「一定，」他的目光給我一種看穿靈魂的錯覺：「我給妳妳要的一切。」

破綻

錯覺終究是錯覺。

由於被同學們孤立，轉學後很長一段時間，我只跟我養的一對珍珠鳥傾訴衷腸，彷彿我的愁緒只有牠們的胭脂喙能夠剪斷。有一天，雌鳥躲進巢箱，任憑我怎麼逗引都不露頭，我猜牠下了蛋。想起書上說，鳥兒孵蛋，不喜被擾，否則會因生疑而棄蛋。可好奇心抵不住潘朵拉魔盒的召喚：「看看吧！從未知的災難裡挑一個下注，用妳的偽裝術，換得雙倍的禮物。」

我躡手躡腳繞到籠子後面，彎腰從巢箱頂端的煙囪往裡窺視。昏暗中，我看到散落的羽毛、凹陷的稻草、安臥的背脊，還有一個小巧光滑的白色橢球體──蛋！我欣喜若狂，幾近歡叫。

不一會兒，雌鳥欠欠身，把肚皮下的蛋拱到胸前，再伸腿將體側的蛋攏到身下，原來牠在輪換著孵蛋。牠下了多少枚呢？我的視線繼續掃射，時不時調整觀測角度。

我搜索得聚精會神，忘了鳥兒的靈敏。直到和牠的眼神對接，才意識到大事不妙。我跳起來就跑，不想一頭撞上鐵窗框，一聲巨響、一陣劇痛，我躲進臥室，把頭埋進被子大哭。

當晚，雌鳥就將整窩蛋踢出巢箱，摔碎在籠底。蛋，一共三枚，早晚揭曉的答案，因為我的作弊而作廢。疏漏的數量與偽裝的幅度成正比，逃出魔盒的災難早已寄生於自由中，再也無法回收。

偏愛某類小眾音樂，我如數家珍的藝術家寥寥無幾。但凡他們推出新作，我的緊張往往大於期待，惟恐他們改變風格。改變，換個積極些的詞，突破。為什麼突破？大多時候，不破不立並非為了精益求精，而是為了峰迴路轉。不管一時興起還是市場需求，突破都意味著得失並存──得到新粉絲、失去老粉絲。當藝術家以現有粉絲的忠誠度做賭注，去博取粉絲總數增長的時候，也是我審決愛的時候：我究竟愛藝術家的作品，還是藝術家本人。

倘若愛藝術家本人，我的愛必定弱相關於作品，那麼我會欣賞他們的魄力，並增加愛的濃度。否則，我會開始尋找效仿他們舊形式的新樂隊──我視其為低程度的雙向背叛。

由於審美固定，我喜愛的樂隊類似、藝術家類似、粉絲群類似，我喜愛的狩獵者，也類似。他們對我好奇，是我對他們好奇的前提。一旦產生好奇，我將無法遏制地對其抱有期望，並立即進行求證。鄙視曖昧、鄙視神祕感、鄙視欲擒故縱的伎倆，想借書就直說、想追求就直說。如果說矜持是為了維護顏面，那麼在時間面前，顏面又算什麼呢？生命短暫，我寧可受傷，也沒空玩猜謎遊戲。

葫蘆事件和珍珠鳥事件的教訓，極大壓制了我在求證過程中的冒險衝動。冒險的結果，無外乎代表褒義的成果，和代表貶義的後果。《伊索寓言》裡說：「要想變聰明，最好通過別人的厄運而非自身的厄運習得。」於是我留意起不曾參與過的冒險，並傾向於記住後果而非成果：孩子為接近草叢裡的不明閃光物，飽受蚊蟲叮咬後，發現嚮往的寶石不過是一張糖紙；大學生以「尋找桃花源」為口號，另闢蹊徑登山，付出比走尋常路線多幾倍的努力後，發現抵達了同一個山頂。（三）