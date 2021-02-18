「四九五」到法拉盛 那段堵得厲害，出了拿騷郡以後，路上車少了。路邊出現了大片的哈密瓜地和蔬菜地，地平線順著一排排高大的加拿大楓樹和紅杉，一直延伸到島的盡頭。田裡是墨西哥 苦力，站成長長的人工流水線，埋頭在搶收成熟的草莓和蔬菜瓜果──貧苦的季節工，一天幹上十幾個小時，每天掙的錢不到五十美元，晚上十幾個人睡在通鋪上，終年辛苦都是赤貧！田裡的這些人！百合覺得人生無望，她沒有心思繼續開下去。長島 這條路，往島的深處走，遍地是農場和果園，遍地是季節性工人。到了下一個高速出口，百合減速，掉轉車頭往回開。

「四九五」往西的一路要熱鬧得多，沿著路不停出現快餐店、加油站和車行的巨幅廣告牌。這兩天過節，又多了好些賣煙花的臨時招貼。幾乎每家店都裝飾著紅白藍三色彩旗，在七月的熱風中獵獵招展，百合心情漸漸好轉。

這一路的店面中，有幾家她和老路易還盤過生意。當時只賺了很少的錢，這一帶的地產廉價得很。沒想到現在又蓋了這麼多房子。等到下一個出口，百合下了「四九五」，高速路邊的輔道旁，又看到印第安人開的臨時煙花店。

不遠就是長島著名的奧特萊斯購物中心，那天晚上購物中心有歌舞表演。停車場上這時已經停滿了車，有人帶著迷你燒烤爐子，就地鋪了野餐地毯，喝啤酒，點上爐子烤熱狗、香腸。不少孩子坐在車頂上，在吃冰淇淋。

天色已經暗了下來，陣雨要來了，帶著濕熱水氣的風裡飄著烤肉的香味。（二○）

➤➤➤煙花冷（一九）