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夏天沒有過去（五）

孫愷愉

我決定下回充飢隨便吃什麼都行，比如在火車站買一塊麵包。這麼一想，突然覺得極其沒有負擔，開心地走出餐館。

阿姆斯特丹的唐人街挨著紅燈區，走出餐廳一拐彎，就是一些古怪的店和好奇的人。不過在這裡站兩分鐘，馬上就習慣了周圍的風景，自己也舒適地消失在畫面裡。

我曾經以為「紅燈區」之所以稱作「紅燈區」，是因為紅燈代表警示和禁止，是指不該去的地方。其實紅燈區的紅燈來自長久以來，妓院用來表示「營業中」而打亮的紅燈。現在無論到哪個城市，妓院集中的地方都叫紅燈區。

兩名騎自行車的男子在街口相撞，「啪」一下兩人都摔倒在地。但是都很快站了起來，一言不發扶起自己的車，沒有爭執、沒有埋怨，也沒有道歉，若無其事地往不同的方向騎去。這個交通事故，安靜得就像兩個陌生人擦肩而過。

阿姆斯特丹的空氣中有一種溫柔感，穿插在混雜的人群和隱隱約約的騷動中。「一切都好。」帶著這個訊息的風，吹過廣場、小巷、運河，吹到每一個風到得了的角落。

白天的紅燈區也很熱鬧，只是象徵大麻的綠色招牌搶了紅燈的風頭。大麻店的名字都起得很直接，例如「綠房子」、「自由店」、「另一邊」、「感覺好」、「比天高」、「灰色地帶」、「健忘症」。

我的朋友芬妮曾經告訴我，她年輕的時候試過迷幻藥，說用了一點沒什麼感覺，就再用一點，還是沒有感覺，就再多用一點。一點一點地增加劑量，最後就過量了，差點沒死去。（五）

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