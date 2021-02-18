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追尋（八）

桑文鶴

那你找到那個人了嗎？男人問翁葉丘。

我不知道。翁葉丘看著他，眼神似笑非笑。

你覺得這個人就在傾鎮？男人問。

翁葉丘沒有反應。

如果你確定你找到了要找的人，你準備怎麼做？男人又問。

翁葉丘說：我什麼也做不了，我沒有任何證據。也許最多只能見一見他，和他聊聊，從他的言談舉止裡，試圖分析一下他是什麼樣的人。

兩個人都笑了，不再說話。

翁葉丘說：鍋裡的麵湯還有麼？說了這麼多話，又灌了這麼些酒和小菜，胃裡火辣辣的，現在倒是想著來口麵湯了。

男人站起身。湯肯定是涼了，我得去熱熱。

趁男人轉身去廚房的時候，翁葉丘把地上男人抽過的菸頭撿起來，放進了早就準備好的信封裡。

麵湯喝完的時候，他看了看表，已經是下午五點了。外面進來了一對帶著孩子的夫妻，男人趕緊起身去招呼。翁葉丘把酒錢和湯錢放在桌子上，然後從店裡走了出來。

他得快點走，他記得來的時候，在大概離這裡五百米的地方，他看到過一個郵筒。

信封上的地址是一早就寫好了的。G城刑警隊的呂副隊長，是負責案件的刑警。翁葉丘找過他很多次、求過他很多次，老呂也想破案，只是沒有證據。現在證據就快到了。翁葉丘想著，舔濕了信封，把只裝有那枚菸頭的信封緊緊黏合。

6

男人招呼一家三口坐下，弄清楚他們要點的吃食後，才意識到那個說故事的人已經走了。這真是今年自己見到過最奇怪的人了。他在心裡想。他講的那個故事也實在是有趣。（八）

➤➤➤追尋（七）

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