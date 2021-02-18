可惜，我無法將平日寬以待人的作風複製到兩性交往上，對離我越近的人，我越嚴苛。似乎承受我的嚴苛，是接近我必須付出的代價。所以我越來越難愛上一個人，世凡再優，不敵微量的考驗。每逢心動，我都能不露聲色地誘導對方露出馬腳，一腳踢醒我。自知、自持、自恃，誰對我好，不如我對我好。不想贏，因為輸不起。

我給了他一年考驗期。若他言行信果，如初待我，我將接受他。

誓言

夢魘，肆虐得毫無徵兆。夢中的我被男同學們追逐，石子從左耳邊飛過、刀子從右耳邊飛過。左躲右閃中，我一腳踏空，跌進陷阱。墜落、墜落，耳畔環繞著清脆嘹亮的嘲笑聲和辱罵聲。髫歲的恐懼像幽靈，天一黑就來找麻煩，如今，我仍舊懲羹吹韲，固守輕度異常的社交癖好：面對長者，我安於低齡；面對幼少，我自動降齡；面對同輩，我陷入難以自定義的窘境。避免不了望而生畏孕育的故作端莊，我避免與同齡人交往。潛意識中視低齡為坦誠，我為自己找到坦誠待人的位置，但未曾考慮對方於我的態度。

學弟向我遞來的橘子汽水、為我預占的前排座位，學長「小心路滑」的雪天提示、特殊日期的及時問候……一個青澀、一個穩重，他們的影像閃爍在我視線邊境 的叢林裡，吸引我逐步靠近。他們身上的光芒被我加速的心跳，升級為太陽的普照。風和日暖中，我像丟掉智商的孩子，毫不猶豫地丟掉了外套。

直到圖窮匕見。

希臘神話中，阿芙蘿黛蒂身為愛神，卻無法駕馭愛，糾纏於眾神之間，始終不得真情。神明尚且如此，何況蒼生？猜疑、怨恨和妒嫉以強勢喧賓奪主，支撐愛喘息的，只剩執念──為求鶼鰈情深，不惜屢敗屢戰。博愛的超脫，我一直似懂非懂。至親不乏背叛，對與己毫無血緣關係的人，我能愛至何處？所謂愛、所謂被愛者，都是多情時刻幻想有人符合愛的模樣產生的錯覺。愛是什麼模樣？當錯覺如幸福般一觸即潰，我將在阿芙蘿黛蒂美玉無瑕的臉上，看到又一次失陷後悲痛的淚水，還是下一次噷動時熱望的笑容？

「兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮」，上中學時初讀，感動得難以言表，以為這句詩詮釋了愛情的偉大。大學畢業後再讀，感慨得難以言表，因為我發現，愛情玷汙了這句詩的偉大。目之所及，分明兩情若是久長時，豈不在朝朝暮暮？即使朝朝暮暮，兩情亦難久長時。

信任是滋生欺騙的溫床，床席越大，漏縫就越多。終日在外拚殺，深夜方可裸身睡於席上，由內到外，任疲弱盡顯。殊不知此刻，鼻息可觸的枕邊人，正綿裡藏針、蜜裡藏刀。哪裡出了錯？有些事，比如分數，努力能爭取到，對就是對、錯就是錯。有些事，比如愛情，努力也爭取不到，本虛幻縹緲、是非難料。就算隙穴之窺，到手的也不再是愛情，而是投資回報。詩中描述的愛情，或許存在於童話中、存在於夢境中、存在於生性忠於配偶的澳洲 鰹鳥中，但一定不存在於人間俗世中。

理智因過量而消極，妨礙我給出愛情褒義的評價。我熱中於收集有關背叛的故事，做為個人愛情觀的論據，這樣在關鍵時刻，它們就能拯救我於無度的傾情，防止我淪為鼎魚幕燕，鹿死不擇蔭。我靜心等待，有一天被挫折磨礪得麻木不仁，那時我的絕望將不再有載體，令我絕望的，唯有失去絕望的能力。「我和他們不同」──像君王下達的宣戰書，他儀式般不容置疑的挑釁，帶給我震愕、慰藉和激勵。

如同犯罪目的用於定罪，行騙目的亦用於裁奪欺騙。同班男生根據我的身高優勢和人緣劣勢，計算他獲得嘉獎的成功率；學弟從我的考試成績中，推斷我對他學業的助力程度；學長通過我的反饋質量，檢測 他魅力的覆蓋範圍。手無寸鐵，一無所知，我敞開胸襟，如飛蛾撲火，不知命運早已悄悄設好伏筆──所有朝觀夕覽的溫暖，都是朝三暮四的把戲。

而他，我看不出他接近我的目的。或許他沒有樂譜，只是寂寞狀態下的即興發揮。那麼做為他隨手拈來的伴唱，我要不要戲劇性地終止演出，將結局納入我暗色系的情事集合？或許他出於單純的傾慕，坦摯是他上燈剪燭的態度，那麼感激命運的眷顧，我要不要再次化身飛蛾，撲向灼灼燃燒的火焰？與他陳述我的舊傷，他側耳傾聽，陪我紅了眼眶。與他列舉我的弱項，他坦然接受，願伴我日久天長。

從未有人如此專注於我的私密分享，從未有人時至此刻仍不伺機逃脫，惟獨他，不假思索留下來安慰我，把我當作他意外失聯的小小親眷，為我向神祈福。我感到喉嚨裡哽咽的顫動。誓言，是折損的詩言，還是折中的飾演？他的出現，會不會推翻我日漸成型的假說──誓言注定食言？（二）

➤➤➤無關欺騙（一）