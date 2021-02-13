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煙花冷（一五）

凌嵐

百合把車停在羅斯福大道跟皇后大道交叉的「惠康藥店」。她將車的引擎熄了火，把頭靠在方向盤上，閉上眼睛也看得見街對面那棟叫「新世界」的樓。那是她和老路易的滑鐵盧，他們輕鬆賺來的錢、辛苦賺來的錢，最後一併都陪了進去。賠錢還不夠，命運來掃蕩，收稍還搭上了老路易。

百合在皇后大道街上漫無目的地走著。走不了多遠，就能見到賣煙花的臨時搭建起來的攤子。果然，在公共圖書館門口，幾家印第安人在賣煙花，還打著長島原住民慈善協會的條幅。幾個半大的小子陪父母出來賣煙花，實在無聊，在一邊吹肥皂泡泡，手裡點燃最廉價的「小麻雀」玩。

印第安人在族裔形貌上屬於蒙古人種，黑頭髮、扁扁的闊臉、黑色的眼睛……百合的眼睛依依不捨地端詳每一個小孩子。我跟老路易的孩子，長得肯定比這些娃娃帥氣。然後她辛酸地不忍想下去。

做流產的時間在年末聖誕季。墮胎診所的無線電調到聖誕歌曲台，安迪‧威廉斯唱的聖誕老歌在循環播放。前檯的桌子上放著一尊一尺多高的聖誕老人，聲控電動，每有人靠近，它就將腰部一扭一扭，發出「ho ho ho」錄製好的聲音。

老路易家信天主教，他雖然幾十年不去教堂彌撒，現在一聽到墮胎，就連連搖頭。但是他稀薄的宗教信仰拗不過固執的百合，他最後還是同意陪她去診所。

「我的前半生毒也販過、牢也坐過，死後反正是下地獄，現在再多一樁墮胎罪也沒有什麼！百合，記住，我對你的愛超過愛自己。」

到了約定的那天，他緊張得一夜睡不著。一大早就喝得醉醺醺，沉默地坐在廳裡的沙發上等著，好像等待法官判刑的嫌疑犯。（一五）

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