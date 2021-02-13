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傻瓜歐米茄（九）

李東文

米茄跟打得同樣爛的小正打乒乓球，我和他父親走得遠遠的抽菸。

米茄和米娜正月十六那天種在平台邊上的花草，除了水仙已經爛得發黑發腐之外，別的都粗壯了不少。我跟米茄父親開玩笑說：你家孩子種的這些花草既有觀賞性，還很實用。今年不用買年桔、年花了，直接來挖回家就行。

天氣漸漸變熱，走出家門外出活動的人多了起來。個別飯店和運動場所漸次開張。有一天，我從體育中心打完網球回家，上電梯時遇見米茄，看見他手上有好幾道傷口，很是嚇人。他說，有隻野貓被鐵絲纏住了，他救助時被抓傷。

隔天，我再次遇到米茄時，問他有沒有去打狂犬疫苗。他說：「爸爸說不用打，我幾個月前才打過……」

傻子米茄喜歡逗野狗、野貓玩，有時甚至徒手抓老鼠，所以他經常被抓傷、咬傷。我說：「米茄，你為什麼總是去招惹那些野狗、野貓？」

米茄低頭望著我，十分認真地說：「我不是招惹，我是和牠們玩。聰聰不在家，沒有人和我玩，我和貓貓狗狗玩。」

這個回答出乎我的意料之外，想起前些時候，米茄在公園抱著野貓擼毛的場景，慢慢地品出其中的滋味。我們這些所謂的正常人，對米茄或多或少都有些嫌棄的吧！他的父母和妹妹，我猜，有時難免也會帶出這種情緒，只是與我們這些外人程度不同罷了。

人們認為米茄不正常而對他輕視，以為他遲鈍，不需要認真對付。或許米茄並不笨，只是某些方面比較特殊罷了。而那些貓貓狗狗，或者別的什麼小動物，不會對米茄有這樣的情緒。

這樣的猜測令我難受，似乎看到了自己偽善、陰暗的一面。（九）

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