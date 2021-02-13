曾經的日子（全文完）

周日，陳瑛俊趕到烈士塔時，已經聚集好幾十號人了。大家都很興奮，相互問候著。

老師們也來了，周必唱老師還是那樣端莊、慈祥。錢先生拄著拐杖，頭髮疏得整整齊齊，渾濁的眼眸透著歷經坎坷、磨難才有的滄桑。

大家都喜歡找錢先生聊天，錢先生妙趣橫生地講述了許多師生間、同學間的趣事。一時興起，指著陳瑛俊：「從小就調皮搗蛋，一張紙條貼在我背上，『錢先生』的名號一背就是五十年。」錢先生的回憶激起同學們陣陣笑聲。

這邊必唱老師被同學們簇擁著，這麼些年過去，居然還一一叫得上名字。

聚完餐，大家仍在閒散地聊著。飯廳一角，有女同學輕輕地吟誦當年的課文：「樹老根多，人老話多，莫嫌老漢說話囉嗦……」聲音很小，於嘈雜喧擾中，仍能依稀辨認。

說話聲漸漸小了，一個、兩個、三個，大家陸續加入進來，錢先生、周老師亦緊隨其後：「你財大氣粗腰桿壯，又有騾馬又有羊……」

一百多號人，就像排演過一樣，齊齊整整的，一波推著一波。這哪還是什麼朗誦，分明是大幕行將閉合前，對生命痛徹心扉的呼喚和吶喊……

半個世紀過去，曾經的過往一幕幕在眼前浮現，陳瑛俊一字一句地誦念著：「你爹你娘來逃荒，一條扁擔兩只筐。你那時餓得像瘦猴，三根筋挑著一個頭……」

老師們噙著淚水，女同學開始抽泣起來，不能自已。他們的哭泣有著太多、太多無法言說的複雜情感。

窗外雪花輕揚，該散了，幾位開車的同學護送老師回家。

路經花圃，恰有菊花展出。嚴冬將至，一個並非播撒生命的季節，偏有奼紫嫣紅綻放，暗香浮動，雪落無聲。（全文完）