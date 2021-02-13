阿力金吉兒／圖

唯一一個遺留在現場的疑似證據──一根不屬於她也不屬於我的毛髮，法醫提取了DNA 輸入進數據庫，卻沒有比中任何人。唯一知道的，就是這跟毛髮屬於一個B型血的男人。

男人站起來，從褲兜裡摸出一盒香菸，取出一根，點上。又把菸盒遞給翁葉丘，翁葉丘搖搖頭，指了指手裡的啤酒。他把菸扔在小桌上，又坐下來，狠嘬了幾口，還是沒說什麼。

她死後我的生活一團亂，這不難猜到。我開始變得遲鈍，像是我身體裡的器官被人挖去了一部分，總是感覺自己空空蕩蕩的。走在路上，一陣風都能把我掀翻。常常別人問我一個問題，我要好久才能反應過來對方的意思。

因為這樣，我在工作上出了不少的紕漏。一開始，考慮到我的遭遇，公司只是讓我休息，依舊保留著我的職位。可日子久了，我還是沒有什麼好轉。我自己也明白，這樣拖下去，也不是辦法。於是辭了職，離開了G城。

我去了很多地方，但每到一地，都待不久。就像是今天，我來到了傾鎮。

你是想離開那個讓你傷心的地方？男人問翁葉丘。

是也不是。翁葉丘仰脖喝乾了杯子裡最後一點酒。

哦？男人好奇了。那你怎麼會來傾鎮？

翁葉丘從菸盒裡抽出一根菸，點燃，吸了一口。眼睛望著男人，慢慢地說：我來找殺害她的凶手。

你的意思是說，你一直都知道殺她的人是誰？男人問。

是的。

有趣。那你為什麼不告訴警察 。

這個嘛，說來話長。

4

其實我上面說的，都還只是故事的鋪墊，下面我要講的，才是故事本身。

說起故事本身，我就得先從我自己這個人開始說。我一直覺得，我是個挺慘的人。你知道我的名字嗎？翁葉丘，三個字。我爸姓翁、我媽姓葉，我出生在我奶奶工作的醫院裡，這個「丘」字就是我奶奶的姓。我爸死得早，我媽生我落下一身病，我從小就是奶奶帶大的。我身上背著這三個姓，像是有還不完的債、報不完的恩情、盡不夠的責任。我總覺得自己是一個有三個姓卻無名的人，除此之外，我又是如此的普通，宇宙間人世裡的精彩和不凡都與我無關。直到遇到她，和她開始戀愛，我才覺得，我的生活裡有了那麼一點特別。尤其在她告訴我，關於她祕密的時候。

什麼祕密？男人吐出一口煙霧，在霧裡瞇著眼睛望著他。

有一天，外面下著雨，我們兩個人待在家裡整整一天。她本來穿著我的白色襯衫，後來她過來，脫掉，調皮地拽著我的手，按在她的右胸上……

男人笑了，這是一個香艷的故事啊！

翁葉丘也笑了。他繼續說：她當時的眼神調皮又神祕，她用她的手按在我的手上，說：別說話，你感受一下，這是什麼。我一開始沒明白她的意思，以為這只是一次放肆的挑逗。可後來我逐漸意識到了事情的不對勁，我的手按在她的右胸上，可我的手掌卻感受到了心跳。

我有點驚訝，抽回了我的手，又放在她的左胸口，心臟本該所在的地方。可那裡面像是什麼也沒有。

我是鏡面人。她笑嘻嘻地說，我一直不知道，高考的時候參加體檢才發現的。特別吧？她撲過來，親了我一下。這是我的祕密，我從不告訴別人的。我覺得這像是我的一個祕密武器一樣。

祕密武器？

是啊！就是比如說我是江湖俠女，被仇家追殺，仇家一刀刺中了我的左胸，以為刺穿了我的心臟，我必死無疑。誰知我醒來以後，養傷練功韜光養晦，直待時機成熟，我手持長劍，披雲入世，一劍穿喉，報了我的血海深仇。

她手舞足蹈地比劃著，看起來可愛極了。

我問她：你這個祕密還有誰知道？你父母不知道？

她說，我父母不管我的。他們的全部心思都放在我弟弟身上。我跟他們說了，他們也不在乎的。

她故作輕鬆的神態又讓我心疼。我過去摟住她：你放心，我的心思都只在你一個人身上。她開心地笑了。（三）