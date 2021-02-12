百合心裡也冷笑──嫌我是小會計，你家開那麼多年餐館，也沒有開出一個胖達全國連鎖店啊！但這些氣話她說不出口，那些房子，到佛羅里達州 去盤公寓，都是她的主意。老路易若是反嘴怪她，她是絕對沒辦法甩鍋的。

利息低，房子怎麼買都是賺錢的財路。現在這些財路都變成拖累，負資產。她每天讀報紙的財經版，但真正體會到經濟規律的作用，卻是要等到公司資金鏈斷了的時候。

「大不了這些房子裡的首付不要了，讓銀行收走！公司宣布破產 ，我們也衣食無憂！」這是百合計畫之內的破產底線。反正還有兩座房子，已經全款付清，銀行是收不走的。出租一棟、住一棟……這是百合的如意算盤，叫老路易說了出來，就變成：「謝天謝地還有破產保護法，我們住的房子都還保得住，不至於晚年流落街頭。」聽著那麼喪氣！百合更是看不上老路易的慫樣。她和老路易之間的齟齬，隨著經濟壓力接踵而至，那些日子她從來沒有過好臉色。

發現自己懷孕，就是在那個「底線時間」──投資 都被銀行收走了，公司宣布破產，老路易縮在家裡，整天喝酒嘆氣。醫生對百合說：你已經超過四十五歲，是高齡產婦，這個年齡能夠懷孕，簡直是奇蹟啊！

最大的問題，是在懷孕四個月時體檢，羊水樣片查出胎兒有唐氏症高機率。唐氏症兒童是什麼？就是傻孩子，額頭低凹、塌鼻、眼距超寬、智力發育滯後，甚至一輩子都停留在兒童階段。

……衣服破爛，終年拖著鼻涕，見人癡癡傻笑，被鄰里的孩子追著戲弄，見面就叫他傻子、呆子，長大了受人施捨和可憐……這樣的孩子她見得多了。算了，她堅決不想養……（一四）