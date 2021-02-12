我一次又一次地央求米茄不要跟著我們跑，但他哪裡聽得進我的話？我們利用露天健身 器械鍛鍊的時候，他也在旁邊搗亂。我在單槓上做引體向上，他突然從旁邊撲上來拽我，每次都把我嚇得半死。

小正做俯臥撐，他要嘛突然把小正按下去，要嘛蹲在一旁死盯著小正傻笑。每次看見他那麼近距離地盯著小正傻笑，我都有毛骨悚然的感覺。有好多次，我恨得想替他父母用武力教育 他一頓。但我只是想想而已，在他面前，我向來是克制的。因為我非常清楚，他是傻子，我不能欺負他。

他幾乎每次見到我，都問我要菸抽。我每一次都讓他滾，能滾多遠滾多遠。只要他伸手問我要菸，我就不由自主地想起前不久，我和他的撲克臉父親一起搬米時的情況，那是又惡心、又羞恥的感覺。

沒有人願意跟米茄一起玩，包括我們父子倆。但是，在社區花園內，除了保安之外，米茄跟小正和我是最熟悉的，所以他賴上我們了，簡直成為我倆的影子。我既煩燥，又無奈。後來為了躲避他，我們把運動陣地轉移到一里之外的長廊公園。

這個漫長的假期總是下雨。下雨的時候，我和小正去四樓平台打乒乓球。四樓平台花園上有張水泥乒乓球桌，以往，只有幾個腿腳不靈便的老人往四樓平台跑，我們這些身強力壯的和小朋友們不屑於去那裡玩。現在不同了，乒乓球檯成了搶手貨，經常要等好久，才輪到自己玩一次。

我們在那裡撞見過幾次米茄和他父親。米茄打得實在太爛了，他父親一而再、再而三地教他，但教不會，氣得扔了拍子去旁邊抽菸。我小聲問米茄，敢不敢問他爸爸要菸抽。米茄憨笑著說不敢，爸爸很凶的。（八）