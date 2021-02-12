我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍綿延1.5哩

加州新冠死亡人數超越紐約 4萬5639人 疫情最嚴峻

傻瓜歐米茄（八）

李東文

我一次又一次地央求米茄不要跟著我們跑，但他哪裡聽得進我的話？我們利用露天健身器械鍛鍊的時候，他也在旁邊搗亂。我在單槓上做引體向上，他突然從旁邊撲上來拽我，每次都把我嚇得半死。

小正做俯臥撐，他要嘛突然把小正按下去，要嘛蹲在一旁死盯著小正傻笑。每次看見他那麼近距離地盯著小正傻笑，我都有毛骨悚然的感覺。有好多次，我恨得想替他父母用武力教育他一頓。但我只是想想而已，在他面前，我向來是克制的。因為我非常清楚，他是傻子，我不能欺負他。

他幾乎每次見到我，都問我要菸抽。我每一次都讓他滾，能滾多遠滾多遠。只要他伸手問我要菸，我就不由自主地想起前不久，我和他的撲克臉父親一起搬米時的情況，那是又惡心、又羞恥的感覺。

沒有人願意跟米茄一起玩，包括我們父子倆。但是，在社區花園內，除了保安之外，米茄跟小正和我是最熟悉的，所以他賴上我們了，簡直成為我倆的影子。我既煩燥，又無奈。後來為了躲避他，我們把運動陣地轉移到一里之外的長廊公園。

這個漫長的假期總是下雨。下雨的時候，我和小正去四樓平台打乒乓球。四樓平台花園上有張水泥乒乓球桌，以往，只有幾個腿腳不靈便的老人往四樓平台跑，我們這些身強力壯的和小朋友們不屑於去那裡玩。現在不同了，乒乓球檯成了搶手貨，經常要等好久，才輪到自己玩一次。

我們在那裡撞見過幾次米茄和他父親。米茄打得實在太爛了，他父親一而再、再而三地教他，但教不會，氣得扔了拍子去旁邊抽菸。我小聲問米茄，敢不敢問他爸爸要菸抽。米茄憨笑著說不敢，爸爸很凶的。（八）

健身 教育

上一則

《舌尖上的鄉愁》徵文啟事

下一則

我為村民寫揮春

延伸閱讀

衣櫃換季 手表別忘換新衣 OMEGA推表帶「上網搭配」

衣櫃換季 手表別忘換新衣 OMEGA推表帶「上網搭配」
緬街公車專用道 阻耆老看診

緬街公車專用道 阻耆老看診
川普可參考 德州小鎮民主命運取決於乒乓球

川普可參考 德州小鎮民主命運取決於乒乓球
16個月大女童遭養父母虐死 韓國再掀熱議籲修法

16個月大女童遭養父母虐死 韓國再掀熱議籲修法

熱門新聞

JY畫會發起人楊惠方的作品「鴻運當頭」。圖：JY畫會提供

台灣外交官夫人斜槓開畫展 成就年輕未完夢想

2021-02-05 02:04

自己嚇自己

2021-02-07 02:01
作者老伴的雙十年華倩影。

《老照片說故事》老伴的倩影

2021-02-09 02:00
高曼7日為超級盃開場朗誦最新詩文。圖為高曼1月20日在總統就職典禮朗誦詩文。（美聯社資料照片）

超級盃首度請詩人開場 頌揚疫下無名英雄

2021-02-07 22:08

讓漂亮白髮飄起來

2021-02-06 02:00
阿尼默∕圖

逛市場記

2021-02-04 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」
年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來
61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」
拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡

拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡
逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨

逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨