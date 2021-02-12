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曾經的日子（五）

賀大明

確實陳瑛俊在廠裡做事是一把好手，認真、負責，又捨得下力氣，其他人還真沒法與他比。人事科兩張招工單，王麻子一張，陳瑛俊填了一張。

很快局裡就批下來了，王麻子進鑄造車間。一句「搗你的娘呵」，發洩一肚子怨氣。二十六歲重新當學徒，每月二十元工資，還要養家餬口！

陳瑛俊進行政科，以工代幹。就好比鯉魚跳龍門，這一刻是正兒八經地當上科室幹部了。陳瑛俊做事從來就認認真真，人緣又極好，沒幾年就提升為行政科科長。

全廠職工都敬重陳瑛俊的人品，在一次幹部摸底調查中，其排名竟躍居全廠第一。

這幾年長沙搞大開發，一座座高樓凌空拔起，便河邊也拆遷得差不多了。由湘鄉遷徙過來，依然還維繫著濃濃鄉情的鄉鄰們就像撒胡椒麵一樣，散在長沙城各個角落。照這樣開發下去，再過上幾年，或許便河邊真的就不復存在了。

陳瑛俊搬遷到下大壟，這與錢先生、周必唱老師的住宅區近了。錢先生與兒子同住，三代同堂。必唱老師一個人獨處，女兒在上海工作。

隔三差五，陳瑛俊都會去看望兩位老師，。次都要彎到河邊上，在瞇哥攤子上買幾根新出鍋鬆軟的油條，再麻煩王聾子打兩炮香噴噴的人生米。

瞇哥視力不濟，於濃濃油煙中，他炸油條靠的是手性和感覺；王聾子聽不到「砰、砰」的巨響聲，正好圖個清靜。尺有所短、寸有所長。他倆比鄰而居，生意上也算是有個照應。

兩位老師都七、八十歲的高齡，「王聾子」、「瞇哥」也是響噹噹的民間品牌，老師就好這一口。

幾經商議、改期，籌備了好一陣子的同學聚會終於如期而至。（五）

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