阿力金吉兒／圖

等了一個小時，救援的人還沒到的時候，我打開了那瓶酒。

她一開始不喝，只是緊張地哭。我們被困的樓層是十七樓，如果電梯最終失控下墜，那我們肯定小命不保。

我勸她喝一口，這樣至少能放鬆精神，死也快樂點。她哭得更凶，後來還是接過酒瓶子，也不嫌棄我剛剛喝過，一仰脖子就喝下去了不少。

接下來的時間似乎過得很快。被人從電梯裡救出去的時候，她已經不省人事了。後來我才知道，她因為身體的原因，是不能喝酒的。

她住院的時候我去看她，帶去了花和道歉。她穿著醫院的病號服，坐在病床上衝我傻笑。那個時候我才發現，原來她這麼好看。

後來呢？男人抿了一口酒。看來他並不覺得這個故事無聊。

後來我們就在一起了，在一起的過程就好似四季更替一般的自然。我原本就是個宅男，她也不喜歡去人多的地方。所以每個周末，天氣好的時候，我們就一起去爬山、去博物館 。天氣不好，就整天都黏在我的公寓裡。那個時候雖然我們已經做完了所有戀愛中男女都會做的事，可她還是不願意讓我去她的住所過夜。每次去，也就是在那一起吃一頓飯。有的時候一到周五，她就帶著大包小包，來我的公寓找我，一直待到周一的早晨，我開車直接送她去上班。

我提出讓她乾脆搬過來與我同住，可她還是笑著拒絕。她說保留一個只屬於她自己的空間，對她來說是一件很重要的事。她的心情我能理解。她是從小城獨自來G城打拚的，有個自己的小窩，也算是能滿足她安全感的一件事。即使她租住的小屋只是背陰的，連衛生間都是公用的舊式筒子樓裡的一間。

我們甜蜜的戀愛延續了大概半年，我深陷在裡面不可自拔。我越來越覺得，就是她了。傳說中一輩子只有一次的真愛，我告訴自己一定不能錯過。我下定了決心，我要娶她。

翁葉丘口氣熱烈，卻在這個時候停住了。

男人望著他，等著他繼續說。

翁葉丘沉默了幾秒鐘，嘆了一口氣，然後說：就在我準備求婚的那個星期，她被人發現，死在了自己的出租屋裡。她是被人殺死的。房屋的門窗都沒有被撬動的痕跡，警察 說殺人凶手是用和平的方式，進入到她的屋子裡去的。換句話說，她很有可能是被自己認識的人殺死的。

3

那人，抓住了嗎？男人問翁葉丘。

翁葉丘搖搖頭。案子發生的時候，我正在外地出差。後來接到消息趕回來的時候，我整個人都是矇的。我做為受害者的重要關係人，在警察局裡待了整整一天，向警方提供所有我知道關於她的信息以及排除自身嫌疑。

她的案子一直沒破，幾個月以後，G城發生了銀行大劫案，死了好多人，上頭限期破案，重案組的大部分警力都被調去了那個案子。那個案子結了以後，又總是有新的案子，她的案子也就漸漸涼了下來。

一開始我還經常去打聽案子的進展情況，去的次數多了，也從接待我的警官的話裡，漸漸明白了一個事實。她的這個案子之所以難破，就是因為幾乎沒有線索。認識我以前，她就一直是個離群索居的人，除了同事，在這個城市裡幾乎沒有任何認識的人，和同事們的關係也很淡。認識我以後，她所有的熱情都貼在了我的身上。可惜，在她最需要我保護的時候，我卻不在她身邊。

警方對這起案件的最終分析是，一個流竄至此地的嫌疑犯，在確定了作案目標以後，以某種方式叫開了她的門，也許是假裝快遞員之類的吧！他的目的也許只是圖財，可遭到了反抗，一怒之下，殺死了她。殺人後，心裡慌亂，也顧不上錢財了，就原路逃跑了。

換句話說，這可能是隨機作案。殺人者和受害者之間無冤無仇，她只是不幸在那一天，在犯罪者歹念升起的那一刻，偏巧出現在他選擇好的房間裡而已。這樣的案子，最難破。（二）