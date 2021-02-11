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舊金山頻遭攻擊案 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

煙花冷（一三）

凌嵐

老路易起身幫她拍照，讓百合做出各種姿勢。百合看著眼前這個可靠的男人，覺得幸福極了。過一會兒，老路易轉到水牆後面去拍照。百合等他回來，等得無聊，於是學著曬太陽的美國人，在石頭上躺了下來，閉上眼睛。

等她再睜眼，發現天地是反著的，水牆上本來蓬勃而下的白色的水柱，現在像洪水一樣從地面往天空上沖，地上一片深不見底的白花花的汪洋。老路易閉著眼睛的頭顱，就漂在這一片汪洋之上。

百合嚇得一個激靈，猛地坐直身體。動作太突然，頭撞在老路易的下巴上，他痛得臉都皺成一團。

「你到哪裡去了？這麼久都不回來！」百合質問他。

老路易捂著自己的下巴，嘴裡直吸氣，支吾地說他拍了照就轉回來，坐在她身邊。她平躺著，很享受的樣子，不敢打攪，就沒有叫她。

百合站起來，拉起他立刻就走。老路易以為她生氣了，不明就裡，不敢多問。一隻手被她緊緊拉著，急匆匆往外走，百合的手冰冷。

過了一年，聯儲宣布利息上漲，好日子就到了頭。突然之間，所有人都不想買房子了，所有的公司都只租不買，絕對不在地產上投資一分錢。百合把祕書和助理都辭退，自己既當老闆，又打雜做文員。再不行，不幹房地產，拿我的會計學位去公司裡找一份會計師的位子，生活總沒有問題吧……百合不覺得怕。

但找工作卻沒有她想像得那麼容易，買房的客戶消失了，市面上所有的工作也消失了。最壞的還不是她找不到工作，壓彎駱駝腰的是她和老路易手上，還存著十二個房子的存貨，每個月要給銀行按揭貸款付月供的！這筆現金哪裡來？

「靠你一個小會計的薪水！」老路易冷笑，然後一仰脖子猛灌下一口酒，「贏家一無所有！」（一三）

美國 貸款 洪水

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