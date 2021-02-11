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傻瓜歐米茄（七）

李東文

米茄是傻子，但沒有全傻，時刻牢記父母對他的告誡：社區以外的世界是危險的，不可單獨逾越半步。

有一天我和小正在社區花園跑步時，遇見米茄坐在地上，抱著一隻野貓玩。野貓髒兮兮的，看上去有些猙獰。米茄一隻手抱著牠，另一隻手一下一下地擼牠纏結成團的髒毛，嘴裡還低聲說著些什麼。他如此專心，以至於我們父子倆走到身旁，他還渾然不覺。

我問他為什麼總是跟野貓玩，難道不怕危險嗎？

米茄說：小貓好、小狗好，我的聰聰最好，不嫌棄我。

我頓了一下，假裝吃驚地問：哪個敢嫌棄你？

米茄說：「爸爸、媽媽嫌棄我，米娜嫌棄我、叔叔嫌棄我。小貓、小狗不嫌棄我，聰聰不嫌棄我，小正不嫌棄我……」

小正得到表揚，尾巴翹起來，伸手想去摸米茄懷中的小貓。我嚇得把他攔腰抱起就走。

回家的路上小正說：「今天米茄怪怪的。」

「米茄哪裡怪啦？」

「他像個怨婦，」小正抬頭望著我，「米茄扮怨婦的樣子好可怕。」

我越來越覺得米茄身上存在著某種危險，有意不讓小正跟他多接觸，尤其是不能讓他倆單獨在一起玩。可社區花園就那麼一點大，我們想完全避開整天都在花園瞎逛的米茄，幾乎不可能。

他介入到我們父子中間，給我們添了不少麻煩。我們跑步，他也跟著跑，我們停下來休息，也停下來喳喳呼呼地說些有的沒的。他的身體協調能力差，個子又太高，稍微跑快一點，都會摔跟斗。但我們沒有耐心跟他一起慢慢跑，所以他總是在我們後面大喊大叫、手舞足蹈，好像我們剛搶了他錢包似的。

他這個人，哪怕安靜地站著，都已經十分搶眼球。他這麼一胡鬧之後，所有人都望向我們，甚至有人站在自家陽台上，舉起手機拍我們。（七）

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