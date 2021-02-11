阿力金吉兒／圖

1

翁葉丘到達傾鎮的時間，是周四的下午三點。找到這個地方實屬不易，本來嘛，傾鎮在地圖上是個連芝麻大小都不到的地方，而且，稱它為「鎮」也實在是勉強。除了務農人家的自建房以外，就只有那麼一條所謂的商業街，有一家小賣部、兩三家小吃店，還有一個簡易的專門幫過路汽車 補胎的門臉。

到達傾鎮之前，翁葉丘坐過長途車、搭過路人的順風車，還騎過路邊順來的自行車，也徒步走了幾天。風塵僕僕的，他看起來已經絲毫沒有大城市人的氣息了。

他走進路邊的一個小餐館，要了一碗麵，擔心老闆怕他付不起帳，他先把錢掏了出來。店很小，老闆也是廚子，他接過錢放進油膩膩的圍裙的兜裡，轉身就進了廚房開火做飯。

翁葉丘在他的身後問他：兄弟，衛生間在哪裡？吃飯前我想先洗洗手。

他突兀的用詞和越來越明顯的外地口音，讓老闆吃了一驚。他轉過身來，用手指著右邊說：那有個茅廁，裡面有水龍頭。

麵做好了，老闆把碗端到翁葉丘面前。翁葉丘狼吞虎嚥地吃飯的時候，那個廚子就坐在櫃檯後面抽菸。一雙細長的眼睛透過煙霧，緊緊地盯著他看。

翁葉丘注意到，店裡只有三張桌子。櫃檯後面的牆上掛著一塊舊舊的黑板，黑板上有用白色粉筆寫出的菜單，都是一些最簡單的吃食。最貴、最繁瑣的菜，也不過是魚香肉絲。

老闆，你們這個鎮上有旅館 嗎？我來的路上沒有看到。

坐在櫃檯後面的男人搖搖頭。沒有，我們這就是個鳥不生蛋的小地方，要住宿得去臨鎮。你如果不熟悉路，我可以給你畫張地圖。

不用了。翁葉丘笑了。我停留不了多久的，就是想在這吃頓飯、歇歇腳。過一會我就走了。

老闆狠狠地嘬了一口菸，把菸頭扔在地上，用腳碾滅。

來我們這地方的人很少，就是有，也都是過路的。很少會有人留下來。

那你呢？你為什麼會在這裡？翁葉丘笑著問他。聽你的口音，也不像是當地人。

男人說：沒什麼特別的原因。我喜歡這裡，僅此而已。

翁葉丘說：你的手藝不錯，在這開這麼個小店，實在是太埋沒了。怎麼不去大一點的地方，比如G城？

翁葉丘這個時候注意到那個男人的嘴唇微微地動了一下。他沒接翁葉丘的話，只是站起來往後廚走，他問：你想喝湯嗎？我可以給你弄碗麵湯。

翁葉丘說：湯就不用了，你這有酒嗎？我現在突然想喝上兩杯。走了這麼一路，難得遇見一個可以和我聊天的人。你如果不嫌棄，我請你，咱們倆一起喝兩杯。

男人拿出了幾瓶啤酒，又端出來一碟油炸花生米、一盤涼拌黃瓜。翁葉丘招呼他坐下，男人有點遲疑。猶豫片刻，還是在翁葉丘對面的凳子上坐了下來。

半瓶啤酒下肚後，翁葉丘說：你想聽故事嗎？我給你說個故事。

那男人悶頭喝酒，沒答應，倒也沒有反對。

翁葉丘說：我這個故事，與一個姑娘有關。

那男人抬起眼皮，看了他一眼。翁葉丘注意到他握酒瓶的右手，手指細而修長，想必一定靈巧。

2

認識那個姑娘是在兩年前，因為工作的原因。我們打過幾次交道，見面都在工作場合，我一開始並沒有覺得她有任何特別之處。她穿著公司的制服，白襯衫、黑鉛筆裙，襯衫的釦子扣得一絲不苟，鉛筆裙也蓋住了膝蓋。戴著一副眼鏡，臉上的妝容也很寡淡。她待人接物的尺度把握得很好，嚴謹親和，可禮貌後也透著幾分界線清晰的距離感。

現在看來，她是一個很會在人群裡隱匿自己的人。認識她大概兩個月後，因為寫字樓的電梯故障，有兩個倒楣蛋被困在電梯裡整整四個小時。對，你沒猜錯，就是我和她。

那是個周五的下午，我的背包裡還裝著一瓶周末準備在家自酌的酒。喝著紅酒看電影 ，這是我為數不多的愛好之一。我本是準備替老闆去她們公司送一趟材料後，就可以直接回家的，可現在卻被困在了這。（一）