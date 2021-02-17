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追尋（七）

桑文鶴

直到她的房東找到我，交給了我一個大紙箱子。紙箱裡都是她的東西。

我在裡面找到了她的筆記本，像是記事本又像是摘抄本和剪報，內容雜七雜八。但不外乎都是一些與她工作的專業有關，或是與她自己興趣有關的東西。唯一讓我感到疑惑的，是一張剪報，報紙的日期是三年前，內容是對一位年輕藝術家的採訪，採訪的內容大部分都是關於藝術。但有一句我印象很深，他說自己在適當的時候，會停止創作一段時間，去當隱士。記者問他隱士的意義是什麼，他說，生活裡處處都是藝術，他想要隱匿在這種藝術裡。記者問他會去哪。他說，有的時候真的厭倦了這城市裡的人和霾，真想找個沒有多少人的地方，簡簡單單地活著。

翁葉丘盯著男人的臉。男人的表情沒有任何變化。

我一直不明白，她為什麼要收藏這篇報導。後來，我在網上到處查詢關於這位藝術家的事，雖然他很低調，可我還是找到了一些可能與她相關的信息。

哦？是什麼？

他們是同一所大學畢業的，他高她兩屆。他們雖然不同專業，可都上過同一位教授的課。而且同在一個校園裡，邂逅的機會也很多，圖書館、食堂、禮堂、自習室。天時地利，只要人和，處處都會是孽緣的開始。

你的意思是，這個年輕的藝術家就是她的前男友。也就是說，這個藝術家是殺害她的凶手？

這一切都只是我的猜測，我沒有任何證據。當然了，除非能收集到這個男人的DNA，拿去和現場那根毛髮上提取到的DNA做對比。（七）

DNA 房東 圖書館

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