阿普航空／圖

倒計時

背棄誠信，會帶來什麼結果？語文老師拋出問題後，把《歷屆高考作文題解析》反扣在講台上，轉身擦除了密密麻麻的板書，只留下最右側的紅色粗體正楷：距高考還有九十九天。

惡有惡報──嗅到題眼，我的思路一時分岔，主線路條件反射地突出確保高分的素材，支線路，非條件反射地切入不久前長輩不慎洩漏的八卦 中。八卦主角是位我敬重的叔叔，正與和我年齡相仿的情人如膠似漆。為方便幽會，他在辦公室附近金屋藏嬌，正午一過，情人的電話就打到公司前檯。他的緋聞人盡皆知，除了他妻子──那位無處不誇讚他老實忠厚、體貼入微的阿姨，沉浸在知情人天衣無縫的附和聲中，笑逐顏開。

當年的困惑記憶猶新，倘若沒有叔叔的左右逢源、旁人的白色謊言、阿姨的難得糊塗，叔叔怎能意氣風發到天命之年？阿姨怎能心滿意足似情竇初開？叔叔的情人，又怎能輕易實現財富階層的跨越？阿姨做為倫理學角度的受害者，看似與欺騙無關，然而，無論是不為己甚還是安時處順，她都難逃自欺的嫌疑。背棄誠信會帶來什麼？──三贏。超載的驚恐阻止我寫下心中的答案，那麼，我竭力掩蓋萌芽狀態中解構主義的行為，是否也是欺騙？

聽罷我的講述，他總結道，這不失為最佳結果，各方默契地選擇了折中戰略，因此無人負傷。看我遲疑，他摸摸我的頭：「放心，我絕對不會像那位叔叔的，我對妳完全透明。」

他總在我想要的時刻，說出我想要的話。可為什麼，我依舊不安？

偏好沾染悲憫色彩的獎懲分明，我對客觀事實的主觀排斥，來自於年少時被異性變換目的的欺騙。九歲那年轉學，我在新班級飽受欺生之苦。某天課間，有個男生支支吾吾地告訴我，花園角落裡的葫蘆藤上結出好多葫蘆，要我幫他摘：「一個，就摘一個。妳個子高，求求妳了。」他眉頭緊皺，淚光閃閃，話音帶著哭腔。

想到他從未揍過我，瞬間萌生的憐憫、結交朋友的渴望和探訪葫蘆的興致，促使我跟他來到藤下。蔥黃的葫蘆們懸掛在值得一搏的誘人高度，我一次次跳躍，不慎抻到肋間神經，疼得岔了氣。在他迫切的「加油」聲中，總算揪下一個。腳跟沒落穩，手中的葫蘆已被他一把奪走。

眨眼間，葫蘆變為他邀功的贓物，協助他大張旗鼓地擴散我的劣跡：「有人偷葫蘆啦！有人偷葫蘆啦！」

我釘在原地，怔怔地看他跑遠，跑向負責記錄「檢舉小標兵」的生活委員，跑出我平視他的範圍。班主任找我談話的時候，我有口難辯、萬念俱灰，以為天就要塌下來，卻不知爾虞我詐的人生剛剛破曉。

某種意義上，那個男生給我打了預防針。我不再為真誠輕易動容，也不再對伸來的橄欖枝抱有多少希望，逐漸適應了獵物角色，逃亡前的配合程度，取決於狩獵者的偽裝技巧。

我遇到過兩位頗有耐心的狩獵者。一位是本科同專業低我三屆的學弟，稱與我一見如故前很久，從學院優秀生榜單上看到我名字的一刻起，就認定與我有緣。他默默為我護駕三個多月，在拿到我全套專業課書籍和筆記後，迅速退化為素不相識的過客。

另一位是外校研究生院高我四屆的學長，對我噓寒問暖了半年。待我卸除冷漠，乘兩小時長途車到他學校赴約，他卻放了我一個半小時鴿子。露面後欲言又止，不到半小時就打發我回家。隔天，他便在博客上炫耀自己對女生們──包括無視風花雪月的學霸──有召之即來、揮之即去的魅力。

年輕的我們，毫不在乎唾手可得的信任，以為信任就像超級英雄電影 主角，怎麼折騰都斷不了氣。情感經歷乏善可陳，其中不足掛齒的傷害日積月累，把我變成了玻璃刺魨──冷血、鋒利、易碎。已經付出的越多，願意付出的就越少。即使付出的對象易主，我也保持遞增的警覺。

不堪虛偽，我常在交往初期坦白所有缺點，類似於醫生慣用的詞「掛黑紗」，給對方的幻想以最狠的打擊，給自己的現實留最大的餘地。斤斤計較、耿耿於懷，我的愛專切、專斷，對方一個可疑的眼神、一個刻意的舉動，都會降溫我的關注。多麼長久的動情，都難免因瞬間的薄情而毀滅。我的忍耐有底線、我的原諒有條件、我的友善可能隨時失聯，挑戰我的人，請慎重起見。

……又一個失眠 夜。暗中的手機屏幕引來一隻飛蟲，落在我祕密設置的倒計時鐘錶上，撩得我視線發癢。憶起他對我的表白：「很遺憾妳遇人不淑，我為妳難過。但我和他們不同。我愛妳，上主作證，我絕不欺騙妳，直到我生命終結。」

漸近夏至的傍晚，日光試圖拖延收手的幅度，最後幾筆朱紅炫彩縈旋在他靛青色的眼眸中，給我清晨降臨的幻覺。多麼溫存流暢又飽滿的誓言，來自於如兄如父的他。我心旌搖曳。（一）