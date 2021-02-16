她斷斷續續說出那個在休士頓 看到的景象，百芹聽完，一點不畏懼，說：「忘掉吧！現在多想無益。人也走了，你們在一起也就這幾年的緣分，姊啊！你不要太傷心，你幫我一起看看長島 的房子吧！」百芹的頭髮燙成大波浪又剪短，額前飄幾縷瀏海，一雙眼睛閃著精明果斷的光。

若不是臉胖了，她的樣子在夜裡路燈下看，好像回到了中山大學的校園。百合盯著她看了半天，沒想到妹妹這麼時髦好看了。

百芹落地長島後不久，就讓百合開車帶她去奧特萊斯，回來後耳朵上、手上、脖子上戴著晶光閃閃珠飾。在「第五大道賽克斯」的專賣店裡，百芹看中一對鑽戒，分別戴在左手無名指和中指上，在燈下轉來轉去地看。

百芹很滿意，劃卡時瞥一眼在旁邊發呆的百合，微微一笑說：「姊，你還記得我們初到廣州時的慘嗎？」

百合這才意識到她左手的手指，就是當年在車衣場被截斷後接好的。現在戴上鑽石戒指，一隻玉手一點都看不出來傷疤。

百芹取到戒指，打開絲絨小盒，取出一只，塞到姊姊的手裡，她眼圈紅了，「這對戒指我們分別戴，你一只、我一只。姊，貴重的東西給你沖沖災！」

百芹要買房子，學區 房，她想送兒子出來讀書。聽辦移民的經紀律師說，長島大頸鎮的學區房好，毫不猶豫讓廣州的貿易公司轉了五十萬美金出來，自己到唐人街的國寶銀行開了帳號，把錢放進去。這個操作，從她說出到完成匯錢，只花了兩天的工夫。沒想到百芹已經這麼能幹。

你不是開服裝店倒閉了嗎？哪裡來的那麼多錢？

百芹說，服裝店是倒閉了，但她老公跟村裡人一起搞服裝廠。（一八）