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傻瓜歐米茄（全文完）

李東文

美女嚇得跳起來，手機掉地上。米茄幫人家撿了手機遞過去，美女下意識伸手接。米茄一把抓住人家的小手，把人家拖入懷中，低頭繼續聞頭髮。在美女尖叫聲中，她男友及時趕到，一腳把米茄踢飛，一頓好打。

如果美女和她男友也是我們社區的人，知道米茄是傻子，不可能下手這麼重。但他們只是路過我們社區的，並不認識米茄。

後來，似乎就沒有見過米茄了，不知他被父母關在家裡，還是送了去什麼地方寄養。

學校開學了，工廠企業也全面復工，世界正在一點、一點地恢復往日的秩序。我忙了起來，再也無心理會與自己無關的事和人。

到了七月十日，我們一家三口去平價西餐廳吃飯時，又遇見了米茄一家三口。不過這次是米娜代替了米茄，米茄不在。

我過去跟他們打招呼。米娜媽媽說，米娜剛剛高考完，出來吃點好的補補身體。

「米茄怎麼不一起來吃飯？我都好久沒有見到米茄了。」

他們的臉色突然變得難看，三個人都是。我突然覺得頭皮發麻、後背透涼。米茄父親嚥了嚥喉嚨說：「米茄不在了。」

「不在了……不在了是什麼意思？」

「米茄死啦……」米娜說著，臉上突然淌下了眼淚。

我大吃一驚，十分尷尬。

傻瓜歐米茄，我自小看著他長大的歐米茄，身高一米九的傻瓜歐米茄，生於2000年，猝於2020年，享年二十歲。

後來有一天，我在樓下與保安閒聊得知，歐米茄是狂犬病發作死的，死得相當慘烈。

保安什麼都知道！

米娜去了外地讀大學，成了空巢老人的她的父母繼續留在這裡，與我等為鄰。（全文完）

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