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追尋（六）

桑文鶴

嗯，你說得有道理。男人說。

這世界上知道她心臟祕密的，除了我，就只有他。

誰？

她的那個前男友。她出事以後，我告訴了警察她前男友的事，也告訴了他們他曾經在她工作的地方出現，還惹她哭了的事。警方去她的公司調監控，可已經過去了那麼多天，那一天的視頻早就被覆蓋掉了。

警方問了她的同事，關於那一天她情緒不好的事。他們說事情發生是在快下班的時候，大家急著下班，沒有太注意。唯一有印象的一個同事也只記得，她曾經和一個高個子的男人聊過天。至於那個高個子男人別的特徵，她也沒有什麼太深的印象。即使再次見到，也沒有把握能認出他來。

她從未向我提過那個男人的姓名，我也沒有見過他的照片。所以，他成功地逃走了。

那他為什麼要殺她呢？

我也不清楚，但我想，肯定還是與感情有關。也許他是想贏回她的心？他們當初分開以後，他並沒有遇到比她更好的女孩，於是，他後悔了。再回過頭來找她，可她卻已經名花有主，與更適合自己的男人在一起了。他不停打擾她、糾纏她。即使她看在往日的情分上，一次又一次地好言相勸，他還是不肯罷休。直到這種怒火到達了燃點，他拿了一把刀去找她。他站在門外，為他之前的打擾和無賴而道歉。出於友情，她還是為他開了門，她甚至想要為他倒茶。可他卻殺了她。這就是我的推理。

你的推理很精彩。可我還是不明白，這與你來傾鎮有什麼關係？

翁葉丘說：她死後，我一直希望警察能夠抓到那個男人，我想親眼看著那個男人被戴上手銬、押上法庭的樣子。可沒人知道那個男人在哪。（六）

警察

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