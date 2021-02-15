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共和黨制約拜登 主攻對中國「太軟弱」

煙花冷（一七）

凌嵐

百合驚恐地睜開眼睛，在她眼前的還是老路易突發心臟病時的臉，嗆水一樣張大了嘴，舌頭吐出來，燈光下已經變了灰白色。他粗大的、戴滿戒指的十指猛烈地撕扯著前胸，在臥室暗淡的水晶燈下，那些鑽石、紅寶、祖母綠、真金白銀，密集地閃著光，像在拍豪華首飾廣告。

百合從來沒有遇到這種情況，開始時她居然以為他在搞笑。過了幾分鐘覺得事情不妙，老路易的臉色越來越難看，她才奔到樓下找手機，撥打「九一一」緊急救護來。她在客廳裡端著電話，不敢再回到臥室裡。

二十分鐘後，緊急救護隊來了，進樓上的主臥室。老路易雙目緊閉，臉上的肌肉因為窒息繃得緊緊的，雙腳攤開躺著，頭從床沿處倒垂下。那是百合在休士頓水牆那裡看到的景象。他身體下壓著雪白的床單，在他窒息掙扎的幾分鐘裡，床單、被褥揉得亂作一團，布料重重疊疊，「像波浪！」

百合驚恐地看著那張床，一聲號啕，衝過去想抱住他的頭，卻被緊急救護人員攔住。他們把老路易平抬在擔架上，小心地用儀器測著他的體徵。百合心裡的恐懼多於悲慟，她要他活過來。

那些日子，百芹從廣州來陪她，幫她辦葬禮。百芹到紐約的第一件事，是自己掏錢，把臥室裡的床給換了，把臥室裡的家具都送二手店賣掉，把房間清空，然後把門關上。她們姊妹倆一直睡在客房的大床上。百芹這時已經很富態，睡覺打呼嚕，翻身時整張床都在動。

每天晚上，百芹陪著她在小區的路上散步，盡量避免坐在房間裡，一直可以走到很晚。有時半夜她睡不著，百芹也陪她出來走。（一七）

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