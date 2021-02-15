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傻瓜歐米茄（一一）

李東文

我問他出什麼事了，他一邊徒手拍乒乓球桌，一邊說：「聰聰死了、聰聰死了……」反反覆覆都是這一句。

我勸他回家，但他不聽我的，重複拍打乒乓球桌，重複著那句話：「聰聰死了。」

米茄這個樣令我心中不好受，但又無計可施，只好上樓去拍米茄家的門。是米娜開的門。米娜說媽媽今天一早出差，爸爸還在公司加班未回家。

她隨我一起去四樓平台找米茄，告訴我事情的起因：昨天下午，米茄隨爸爸一起去養殖場探望聰聰。山路坍方，車開不過去，他們就冒雨步行前往，半夜才去到養殖場，比平時晚了差不多六個小時。聰聰趴在門口等他們，死了，不知是餓死的，還是傷心死的。

聰聰就算死了，眼睛還是瞪得大大的，望著門口的方向。養殖場的人把牠眼皮抹上，手一鬆開，眼睛又自動打開。直至米茄用手輕輕抹一下，牠的眼睛才闔上了。

從這以後，挺長一段時間沒有再見到歐米茄。連一天到晚都忙於上網課的小正都說，怪想米茄的。

有一天，我在電梯裡遇見米茄和他父親。米茄受傷了，頭上纏著繃帶，左手也用繃帶吊在胸前，臉上青一塊、紫一塊的。我問米茄怎麼啦，他父親搶著說：「他摔跤了。個子太高的人，不小心摔一下，就不得了。」

摔一下把手和頭同時都摔壞了，臉上也摔開了花，不太可能吧？我心中疑惑。

又過了一天，我帶小正打完球後，在小賣店前喝汽水。老闆告訴我們，上兩天米茄在這裡調戲美女，被美女的男朋友打了。

人家美女一邊低頭玩手機、一邊等她男朋友來接，米茄從身後悄悄走近，鼻子湊過去聞人家的頭髮，喉嚨發出咕咕的聲音。（一一）

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