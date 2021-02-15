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追尋（五）

桑文鶴

也許你覺得我很傻，可是我的確因為這件事消沉了幾天。當然，在她的面前，我什麼也沒有表現出來。經過了這一次，彷彿我們之間曾經有過的某些屏障，也被自然而然地打破了。她在我的面前，越來越輕鬆自然。她無須再矜持什麼、無需再遮掩什麼、無須再收斂什麼，而她流露出的本真也讓我越來越喜歡。夏天的時候，我接到了公司的指派，去外地出差兩周。我們每天都會視頻通話。直到有一天，我發現自己聯繫不上她。打電話去她的公司，也說她這兩天都沒去上班。

我正著急地不知道如何是好的時候，接到了警方的電話，說是她的鄰居報警，她的屋裡有股怪味。警方找來房東，門一開才發現她已經死了。一把刀子不偏不倚地扎在她的右胸口。法醫說只有一刀，唯這一刀，卻不偏不倚直接刺入心臟。作案人也許是戴著手套，刀柄上沒有留下任何指紋。

5

你說你知道誰是凶手？男人問翁葉丘。

是的。排除了我的嫌疑後，在我的再三請求下，警方給我看了她死亡現場的照片。你如果看過了那把刀子是如何插入她的胸口的，你就不會懷疑作案的人是知道她的心臟長在哪的。

那會不會只是一個巧合？男人問。

不，絕對不可能。你想，兩個人正面搏鬥，大部人的人都是右手拿刀，那凶手手裡的刀就更可能會刺入她的左胸，而不是右胸。而且，如果真的是殊死搏鬥，她的手上不可能沒有防禦傷。可她的兩隻手乾乾淨淨，一道劃痕都沒有。所以只有一種可能，她認識這個人，給他開了門，結果這個人卻是帶著一個計畫來的。他趁她不注意，毫無防備的時候，一刀直直地刺進了她的心臟裡。（五）

房東

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