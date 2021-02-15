薛慧瑩／圖

阿喬從來沒有離開過他的小鎮，他臉上的笑容也從來沒有離開過他。雖然我們相處的時間加起來很短，但是我從來沒有懷疑過他的笑。阿喬沒有追求，因為他本來就在終點站。很多人把生活當謎題、問題、習題、主題來看待。阿喬卻因為活在答案裡，而不知道問與答的區別。

去年夏天見到阿喬，他還是老樣子。一看到他的微笑，我就覺得自己還是那個從他手裡接過冬瓜茶的孩子。他的手有皺紋了，我的手也有皺紋了，可是我們都不老。

對於阿喬來說，年齡也是完全不相干的事。他還是笑笑對我說：「小呆魚，給你！」

2 拉默塞德的鐘聲

我和老朋友班尼約好一起吃晚餐。我們已有很長一段時間沒見面了。

班尼和我曾經在同一家公司的不同部門工作，對彼此有一種莫名的好感。雖然我們在業務上沒有合作的需要，但是由於我們兩個都很守時，幾乎每天都在電梯裡碰面。

「早安！」

「晚安！」

多年來我們說的最多的，就是這兩句話。

班尼喜歡玩帆船，曾經邀請我同行。碼頭碰巧離我住的地方很近，我便答應了。班尼向我展示了他玩帆船的技術，不亦樂乎。我卻頭暈目眩，去了一次就不敢再去了。班尼以前開過遊艇，水上的航行對他來說就像開車一樣。

我暈眩地下船，對班尼說：「我很佩服能在海浪裡駕駛的人。」

班尼丟給我一句：「感情的浪我就沒辦法啦！」

班尼平時總是笑呵呵的，那天聽到他這句話，我才感到他心裡有些沉重。可是他扶我上岸，送我回家，道別時還是笑呵呵的。我謝過他，跟自己說我想多了。

自從2008年公司瓦解以來，我和班尼就一直沒有見面。那一次相約，並沒有想到不久之後就發生另一場危機。回想起來，很慶幸自己當時抓緊機會，盡可能地和想見的人見面。

班尼和我約在以前上班的那棟樓見面，這樣我們都不會找錯地方。

我們見面時，附近的教堂鐘聲響起，敲了六下。

「我喜歡鐘聲。」

班尼笑笑，眼裡有點憂傷地搖了搖頭。

「你不喜歡鐘聲？」

「也不是，但是經過拉默塞德的事件之後，我就再也不想聽到鐘聲了。」他嘆了口氣。「也許我會在晚飯時告訴你。」他停頓了一下，改口說：「也許還是把這一切都忘掉好。」

走向餐廳的路上，我一直覺得，班尼實際上很難忘記他考慮要告訴我的事。

「我先說吧！我現在單身，有工作，過得還可以。你呢？」我覺得剛才因為鐘聲的事，讓班尼有點失落，想要調整氣氛，便勇敢地開場。

「我也單身，很自由。」班尼說完，大聲笑起來。

「你聽起來很快樂。」

「不完全是。這麼說吧！我感覺比以前好些了。」

十幾年前我們在同一家公司上班時，班尼有一個妻子。有幾次，我和他下班後走出電梯，他都剛好接起妻子的電話，被我聽到了。他和妻子說話總是很嚴肅，好像回家是在處理某種業務上的問題。我總是轉身悄悄往另一個方向走去，繞一個圈再回到地鐵站 。

「你感覺足夠堅強了嗎？可以告訴我，關於鐘聲的故事嗎？很抱歉，我沒有辦法擺脫好奇心。不過假如你不想說，也就不說啦！」我忍不住問班尼。

「沒問題。來點酒喝，我就會說了。」班尼又笑了。

「拉默塞德是智利首都聖地牙哥 的一個教堂，『默塞德』是慈悲的意思。我不確定我在那裡，是否經歷到了慈悲，不過感受過巨大的痛苦是真的。二十年前，我應該在那個教堂和一個女孩結婚的。我們彼此相愛，並承諾要在一起。我會努力在一年後賺夠錢，回去娶她。但這沒有發生。發生的是，當我拿到一份好工作，回到家鄉時，她已經嫁給別人。婚禮就在我回去的那天！我甚至沒有收到任何通知，是經過教堂的時候發現的！」

「世界變化快嘛！」我不會安慰人，只會說大實話。

「我的愛沒變。」

「你的愛並不能決定她是否嫁給你啊！」

「我真的太天真了，以為她會不顧家庭、地位嫁給我。」

「她會不會是被父母強迫，或是被新郎欺騙？」

「那又怎樣呢？即使她愛我，結果也是分離。」

「如果她愛你，分離就不是結束。」

「她扼殺了我們的未來。」

「你希望她幸福嗎？」

「當然，不然我怎麼會回去呢？不過也許她真的愛上了新郎。」

「這個我們沒法知道。」

「是啊！我們沒法知道。」（二）