百合選擇了下半身麻醉，她可以聽到手術室裡醫生、護士的動靜。手術機器啟動時，她還是嚇了一跳，那聲音既像吸塵器，又像攪拌機，慢慢地伸進她的子宮裡……百合不覺得疼，更多的惡心和害怕和負疚。

她一再安慰自己，兩分鐘就結束了，高齡產婦、唐氏症、傻孩子……結束了！再也不會有了！在這一刻，她分明感覺到她和老路易之間彼此的愛，這種愛，像世間所有珍貴的東西，轉瞬即逝，一下子就失去了。

百合從手術台下來後，醫生跟她說一切順利。護士把她領到隔壁的休息室，讓她躺在沙發床上休息。

「天氣比你來的時候好，出太陽了。你要我把窗簾拉開嗎？」護士煞有介事地問。

百合在昏沉中，老路易進來，看她在昏睡，又悄悄出去。百合沒有力氣說話，只是對他微微點了一下頭。等到她徹底醒來，太陽已經要落山了。抬頭看到窗外空闊的晴空，荒涼的北方冬天的藍天，一無所有。

一架小型私人飛機在那麼浩大無盡的藍天裡，像兒童玩的摺紙飛機，緩緩地、認真地朝甘迺迪機場 方向下降。紅色的尾燈有節奏地閃著，彷彿剛才手術前宮內超聲波儀上胎兒的心跳，百合木然地看著。

窗前落下一隻野鴿子，紫灰色漂亮的羽毛和眼睛。牠朝窗裡看看，跟百合對視了片刻，用紅色的小嘴啄了幾下玻璃，然後一抖身子，飛到天空裡去了。百合微微探起身，目光追蹤這隻鴿子。只見牠飛進天中一團大火中，燒成黑色，但還是按照鴿子的姿勢，變成一隻黑鳥，依舊奮力拍動翅膀，高飛著……

大風颳起，灰燼慢慢散去，黑鳥還在飛，直到最後一粒微塵落下……（一六）