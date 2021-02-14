我家附近，我最喜歡的平價西餐廳也開始營業了，而且正在搞優惠促銷。所以雖然天氣惡劣，暴雨 連連，我還是在周末中午帶上老婆、孩子，興沖沖地去吃便宜的家庭套餐。

進入到餐廳，我們看到米茄和父母端坐在靠窗的位置上。米茄個子高，身型獨特，無論站著還是坐著，都很搶眼球。米茄今天穿得像個小少爺似的，皮鞋、西褲、條紋襯衣，頭髮還三七分開，用定型膠定了型。上唇邊上的老鼠鬚刮掉了，臉似乎也修過，顯得很白、很整潔。我認識米茄十多年，從未見過他這般光鮮。

他的手放在桌上，受傷的那隻貼著膠布，沒受傷的那隻正握著他媽媽的手。米茄的父母，也穿得比較正規。

我過去跟他們打招呼。米茄見到我打量他，有些不好意思地說：「我生日，吃西餐。」

「米娜怎麼沒有來？」

「米娜在家複習功課呢！高三狗，哪都不敢去。」米茄媽媽說。

服務員端來了米茄的兒童套餐，米茄父母的T骨排、菲力排。客人少，廚師多，上餐的效率得到了大大的提高。

我本想問一下米茄的手還痛不痛，到底還是忍住了。他的父母總是給我捉摸不透的感覺，跟他們多說話，我會覺得不自在。

吃飯的時候，我偷望了米茄幾次，見到他一直都是端端正正坐著，很像那麼一回事地吃完了一餐飯。他媽媽時不時用紙巾替他擦去嘴角的醬汁。

第二天還是下雨，而且下起來又大、又凶狠。街上積滿了污水，在路上開車有開快艇的感覺。吃過晚飯後，我覺得胃脹得難受，想去散步消食又下雨，只好去四樓的平台走走。

剛進入到四樓的平台，我被一陣可怕的哭聲驚嚇到了。是歐米茄在哭。（一○）