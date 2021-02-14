薛慧瑩／圖

1 阿喬的笑

賣冬瓜茶的阿喬總是帶著微笑。阿喬是幾十年來，鎮上唯一沒有變的東西。當然，他不是東西，他的外貌也和我離開鎮上的時候不一樣了，但是他還住在同一個地方，眼睛還是一樣清澈，見到我還是一樣叫我「小呆魚」，露出溫暖的微笑。

周遭的環境變得越多，阿喬的不變就越明顯。雖然阿喬住的小鎮發展比較緩慢，人口也沒有增長，甚至還減少。但是幾十年來隨著世界潮流的推進，還是開公路、建大樓，就連他家都是被拆過又重建的。「鎮」都變成了某「市」的一部分了。不過我回憶阿喬，還是喜歡說「鎮」，因為我是在那個小鎮上認識阿喬的。

阿喬和我上過同一個小學，不過他大我很多，我入學的時候他已經畢業了。我畢業的時候，他已經讀完高中，回家接管他的小店鋪了。他的店鋪叫「好人來」，賣各種冷飲和八寶冰一類的東西，生意很好。

阿喬的笑是我的避風港。和阿喬住在同一條巷子的時候，我要是在學校被欺負了，或者覺得受委屈了，就會去找阿喬。阿喬什麼也不問，總是給我一杯免費的冬瓜茶，笑笑對我說：「小呆魚又來了！」

阿喬的爺爺活到九十七歲，是說著笑話笑死的。阿喬提起這件事，故意拉長臉說：「我可能想早點走都不行哦！」然後給我一個新的微笑。

阿喬隔壁的阿傑在一家進出口公司工作，去過很多地方。他賺了不少錢，把孩子送出國，還買了別墅。我曾經聽到他問阿喬：「你不想到處看看嗎？」

阿喬搖搖頭，然後看到我走過來，開心地說：「這裡有我喜歡的人。」

我聽了有點難過，因為那天我正要去告訴他，我們要搬到美國 了。

阿喬知道我要出國之後，笑著說：「那你幫我到處看看，再回來跟我講就好了。」他又給了我一杯免費的冬瓜茶。

我很沉默地坐在那裡，不知道說什麼好，一杯冬瓜茶喝了半個小時還沒喝完。

「小呆魚又在發呆了。」阿喬逗我。

出國後的頭一年，我沒有朋友，往哪裡看去，都是阿喬的影子。我很想告訴阿喬：「我什麼也沒看到，看到的都是你。」後來，我開始看到人、車、房子和景物，才逐漸反應過來，自己早就不在阿喬的小鎮了。

阿喬的另一個鄰居是一個年輕的寡婦，在加工廠上班，帶著一個孩子。那個孩子在我六年級的時候，進了和我同一個小學上一年級。我看到他經常來找阿喬要綠豆冰。

他母親從早到晚工作，有時候回家回得很晚，他就在阿喬的店裡做功課。阿喬打烊的時候，要是孩子的母親還沒回來，阿喬就陪他等。雖然孩子的母親不太說話，但是我看得出她很喜歡阿喬。

那個孩子長大以後，帶著母親去了台北。我是幾年以後聽阿喬說的。他說寡婦走了以後，房子空了很久，之後搬來一個畫家，在附近的小學教書。那個畫家給阿喬畫過肖像，畫的不是他工作的樣子，而是他躺在草地上悠閒地看雲。

阿喬說：「我沒給他當模特兒，他說不需要，在家裡自己畫就可以了。」

阿喬把畫掛在店裡，說不覺得有人會說他掛了自己的肖像，因為大家都不會想到他躺在草地上看雲的樣子。

「我會哦！」我說著，心想那位畫家看到了他的靈魂。我沒有說出接下來的念頭，因為阿喬從來不提什麼身體、靈魂這些事。有些人很愛說，其實一點都不關心這些。阿喬從來不說，但在我看來，他關心的只有靈魂。

阿喬一直沒有結婚，但他似乎從來不需要任何人。他自己就像一對夫妻、一個家庭，甚至一群人，或者整個城鎮。當一切處於和諧狀態時，一個跟很多個真的沒什麼不同。但是，發生衝突時，即使是一個人自己內心的衝突，一個人都嫌多。

城市的建設像海水一樣湧入鄉鎮，越來越多的時尚咖啡 廳、高級餐館、購物商場，五光十色的霓虹燈很耀眼。但是當我從飛機場 出來，再坐將近一個小時的計程車到阿喬住的地方時，我總覺得沒有什麼比他的笑容更燦爛，沒有什麼比他的小店鋪更明亮的地方了。我覺得我走了地球大半圈，才更加靠近了阿喬一點點。但是這一點點，很多。（一）