渴望死去的男人（全文完）

兩個念小學時的女兒，在他筆觸的速寫畫紙已變黃，現在都已是兒女的母親了。妻子看起來還年輕，已六十多歲，進入被敬老的年紀。我常說他協助我參與了許多公共事務，默默付出許多，得到上天的恩寵。

渴望死去的男人並沒有死去，〈渴死者〉活著、他的許多小說 活著。我望著客廳一角落架上，他為我捏塑的陶土頭像正與我對視著，是我看著我，是他心目中的我看著我。

他在我前一本短篇小說集留下的跋記：「當時我邊繪他冷銳的眼神，和雕像似的輪廓……鼻、唇、下巴與高額頭時，我在心裡想著，有一天要雕塑 這張很難雕塑的臉。」彷彿他又在對我敘說。

死去的他，仍以文學與我相繫。NORI在政治圈活躍，但毀譽參半，也退隱了。

多年之前，他堅持要在一家我們都熟識的西餐廳請吃晚餐。席間，他告訴我，說他絕不會出賣台灣 。這句話成了我們最後一次見面，留存的話語。

在我們的土地上、在我們的國度裡，政治人物要這樣表態，真令人感傷。

想起那個時代，從綠島回來的一些美麗島事件受刑人、從海外突破黑名單回來的一些異議分子，在我們家共進晚餐。妻子在上完菜後，也加入把酒言歡的時光。

那個困厄的時代，大家努力突破，追尋憧憬的光。留下一些記憶，記憶裡有許多臉，有眼淚也有歡笑。

不知為什麼，記憶裡他最明晰。

三十年後，一個暑夏八月的午後，在〈渴死者〉雜誌泛黃的書頁，在進展的時間與流失的時間交織的光影，當年那個男孩，已經比我那時的年齡多了。記得是姑姑帶去照顧，不知怎樣了？

想著、想著，禁不住流下淚來。（全文完）