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傻瓜歐米茄（六）

李東文

新聞不是教導我們嗎，人與人之間要保持一點五米以上的距離才安全。

當天晚上，歐米茄父親敲開我家大門，詢問大米的事，說他也想要一百斤。

第二天，朋友送米過來後，米茄父親和我一起下去搬。這個搬米的過程，跟昨天完全一樣。不同的是，昨天是我給米茄菸抽，今天是米茄父親給我敬菸。他瞅住每個小空隙給我敬菸，我拒絕的話，他就塞我手上，並且把點著的打火機送到我嘴邊。

所以我懷疑，他這是在學姑蘇慕容，以彼之道，還施彼身。不知他這是在警告我，以後不可再給米茄香菸，還是讓我以後別再忽悠米茄幹活。昨天我與米茄的小互動，不知是米茄跟他講的，還是有人看到以後，跟他八卦了。

真煩他們這些知識分子呀！說話、做事拐彎抹角，你很難猜得出他的真實意圖。好、好、好，老子以後離你的寶貝米茄遠遠的，一個傻子，老子未必還稀罕不成？

天氣一點一點熱了起來，外面嚴峻的情形逐漸好轉。部分公司和工廠開始復工，坊間也傳來傳去，學校即將開學。

長時間不出門，缺運動，我胖了，但我兒子小正卻瘦了。我胖或者小正瘦，都讓我揪心，於是我每天下午，瞅著社區花園人最少的時候，拉上小正一起去跑步。

戶外運動真是令人神清氣爽，哪怕只是最簡單的慢跑，哪怕正是梅雨天氣，也勝過在室內做掌上壓無數。但是，問題又來了。我們父子倆在外面運動或者玩的時候，總能遇見米茄。傻瓜歐米茄，除去吃飯、睡覺的時間在家裡，其餘時間必須要在外面玩。我聽守我家大樓的保安說，米茄從未單獨走出我們社區半步。（六）

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