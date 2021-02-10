我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2719萬 逾46.8萬死

耶魯華生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

煙花冷（一二）

凌嵐

老路易提議去郊外看著名的六十四尺高的水牆。那是過去印第安人原住民聖地，二十世紀大蕭條時部落經濟破產，地被賣給一家牛肉公司做屠宰場。原住民雇律師打了多年官司，最後終於把聖地要了回來。打贏了官司以後，屠宰場遷離，廠房推倒，按印第安人的設計修了一個紀念碑。

「是真的事嗎？不是保護地嗎？」

「當然是真的啦！地是他們自己賣的，不是白送的。之所以可以推翻原來的賣地契約，是因為聯邦政府通過原住民遺址保護法案，廢除了當年的不平等條約。沒有這個法案，這塊地絕對要不回來。不過你不要去吧！聽說那裡時常發生一些靈異事件，要不怎麼說是聖地呢！」

百合更加好奇，連忙追問什麼靈異，鬼魂出沒？

「不一定是鬼啊！反正是不尋常的東西啦。你知道所謂印第安人聖地是什麼嗎？就是他們祖先的墓地。」

那會看到什麼呢？百合納悶。大白天去參觀，德克薩斯州赤日炎炎，怎麼可能鬧鬼？去吧！

水牆呈馬鞍形，建在一個陡坡的頂上，六面巨大的牆壁高達二十米，高聳入雲，圍出一個半閉合的空間。牆壁上密集的水流以每分鐘四十立方米的體量，從牆頂奔流下來，被水泵送到牆頂，循環往復。水聲轟鳴，一直砸向坡的底部。

在這六面牆圍成的中庭，空無一物。地上寸草不生，一條狹長的石頭，埋於地下，橫貫整個馬鞍形空間。

老路易摟著她，坐在那塊石頭上。周圍水光四射，像在一顆巨型的鑽石中心。白亮的水光折射出陽光，水花濺處，處處是小彩虹。（一二）

大蕭條 破產 聯邦政府

上一則

丁國紅「金繕計畫」 曼哈頓下城農曆新年展出

下一則

春節分年貨

延伸閱讀

煙花冷（四）

煙花冷（四）
煙花冷（三）

煙花冷（三）
煙花冷（二）

煙花冷（二）
煙花冷（一）

煙花冷（一）

熱門新聞

JY畫會發起人楊惠方的作品「鴻運當頭」。圖：JY畫會提供

台灣外交官夫人斜槓開畫展 成就年輕未完夢想

2021-02-05 02:04

自己嚇自己

2021-02-07 02:01
阿尼默∕圖

逛市場記

2021-02-04 02:02

錢太的喜怒哀樂

2021-02-02 02:03
高曼7日為超級盃開場朗誦最新詩文。圖為高曼1月20日在總統就職典禮朗誦詩文。（美聯社資料照片）

超級盃首度請詩人開場 頌揚疫下無名英雄

2021-02-07 22:08

讓漂亮白髮飄起來

2021-02-06 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」
世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒
彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論