老路易提議去郊外看著名的六十四尺高的水牆。那是過去印第安人原住民聖地，二十世紀大蕭條 時部落經濟破產 ，地被賣給一家牛肉公司做屠宰場。原住民雇律師打了多年官司，最後終於把聖地要了回來。打贏了官司以後，屠宰場遷離，廠房推倒，按印第安人的設計修了一個紀念碑。

「是真的事嗎？不是保護地嗎？」

「當然是真的啦！地是他們自己賣的，不是白送的。之所以可以推翻原來的賣地契約，是因為聯邦政府 通過原住民遺址保護法案，廢除了當年的不平等條約。沒有這個法案，這塊地絕對要不回來。不過你不要去吧！聽說那裡時常發生一些靈異事件，要不怎麼說是聖地呢！」

百合更加好奇，連忙追問什麼靈異，鬼魂出沒？

「不一定是鬼啊！反正是不尋常的東西啦。你知道所謂印第安人聖地是什麼嗎？就是他們祖先的墓地。」

那會看到什麼呢？百合納悶。大白天去參觀，德克薩斯州赤日炎炎，怎麼可能鬧鬼？去吧！

水牆呈馬鞍形，建在一個陡坡的頂上，六面巨大的牆壁高達二十米，高聳入雲，圍出一個半閉合的空間。牆壁上密集的水流以每分鐘四十立方米的體量，從牆頂奔流下來，被水泵送到牆頂，循環往復。水聲轟鳴，一直砸向坡的底部。

在這六面牆圍成的中庭，空無一物。地上寸草不生，一條狹長的石頭，埋於地下，橫貫整個馬鞍形空間。

老路易摟著她，坐在那塊石頭上。周圍水光四射，像在一顆巨型的鑽石中心。白亮的水光折射出陽光，水花濺處，處處是小彩虹。（一二）