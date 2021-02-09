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傻瓜歐米茄（五）

李東文

我們社區很大，空手從社區大門走到我家樓下，大概要十分鐘。抱著大米的話，時間更長些。

一百斤不算太重，但麻煩的是，被分成了十小包真空包裝的。每十斤外面原本還有個很漂亮的硬紙盒包裝，因為賣得便宜，老闆就把包裝拆下來留待以後用。十袋真空包裝的大米是十個滑溜溜的長方體，疊起來七、八十公分高，除非我是個大力士外加有雜技本領，要不然不可能一次把這十袋米搬回家。

我們社區門外無法停車，朋友和我一起把米從車尾箱搬出來這麼一會兒工夫，已經堵住了後面好幾輛車。我讓朋友先行離開，我自己想辦法把米搬回家。

朋友開車離開後，我望著腳邊的大米犯了愁。別說一次，分兩次，以我的體力也未必能搬得完。滑溜溜的大米！那就拜託正在給進出人員測體溫的保安看一下，我跑三趟吧！正在這時，米茄從不遠處，晃晃悠悠地走了過來。

米茄同意幫我搬米，但有個條件，給他一包菸，不管什麼牌子都行。我想了下說，不能整整一包，只能給幾根。因為如果他把未抽完的香菸帶回家，他爸爸會找我麻煩。

我、米茄，以及值班的兩個保安一共四人，相互之間離得遠遠的，把口罩拉到下巴下，站在社區大門外抽菸，像四個傻瓜似的。

我和歐米茄分兩次把大米搬回我家。第一次搬完，剛下到樓下，他把口罩拉到下巴底下，又伸手問我要菸。我給了。走到半路他抽完了，繼續問我要，我又給了。去到社區大門口，他再次問我要，我還是給了，而且又給那兩個保安也敬了菸，重複剛才的畫面，像四個傻瓜似地圍成一個很大的圈子抽。（五）

➤➤➤傻瓜歐米茄（四）

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