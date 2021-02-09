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煙花冷（一一）

凌嵐

好像有看不見的煙花四處升起。空氣裡飄著從墨西哥灣裡來的水氣，臭臭的有腐爛的蘆葦和水植的氣味，那是龍捲風即將到來的前兆。遠在墨西哥灣一望無際的海上，龍捲風邪惡的風眼，在急速轉動著、滾動著，召集海上的風浪、蒸汽、雷電……那也是她和老路易最快樂的日子，德州的日與夜！永不止息的地產金錢的輪子，帶著他們所向披靡。

休士頓的每一天，再累，百合都要去下城逛豪華百貨公司，過血拚的癮。她從來沒有那麼豪氣地花過錢，加上老路易在一邊捧場、指導。她迅速變成一個購物狂──每一天過得都像在電影裡，光鮮靚麗，美得眩目，不像是真的──新鞋、新提包、手表，狐皮滾邊的繡花絲絨披肩，長的、短的晚禮服，首飾──真的鑽、假的鑽，碎鑽拼出的名字，整鑽戒指、三鑽戒指，全套的寶石耳環、項鏈和手鐲……感覺像錢永遠用不完，時間也永遠用不完。她恨不得自己多長一雙腳、多長兩隻手，可以同時戴上那些閃光的貨色。

她給國內的父母、妹妹、弟弟，每個人寫了一萬塊錢的支票，連兩個小外甥都有，一併放進聯邦快遞裡寄到老家。自從她出國，宿遷的父母、親戚一直嫌她摳門，出手不夠大方。現在這些支票寄回家，好像小時候從學校拿回三好學生獎狀，支票是她在美國生活的榮譽證書。

錢，她和老路易夢寐以求的錢，忽然之間唾手可得。百合心裡不踏實，老是覺得如在夢裡，這一切來得太突然、太容易了，不像是真的。

離開休士頓之前的最後一天，百合想到這個宇航城市的名勝去逛逛。（一一）

➤➤➤煙花冷（一○）

支票 墨西哥 休士頓

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